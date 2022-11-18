Историю любви Ромео и Джульетты покажут на сцене Бурятского оперного театра

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Впервые балет «Ромео и Джульетта» был поставлен в 1938 году, в Чехии, отцом-основателем династии Лавровских, балетмейстером Леонидом Лавровским. Второй раз премьера состоялась уже на сцене Мариинского театра в 1940 году в Санкт-Петербурге.



В ближайшие дни жители Бурятии увидят премьеру легендарного балета «Ромео и Джульетта». Первый закрытый показ состоялся накануне.На балете зрители проживут жизнь юных Ромео и Джульетты, погрузятся в противостояние между семьями Монтекки и Капулетти, будут любить, ненавидеть, страдать и радоваться вместе с героями бессмертного произведения.Средневековая Италия, пышная и великолепная, романтичная и жизнерадостная, предстанет на несколько часов перед зрителями.Над постановкой балета работали все службы театра - оркестр, артисты, бутафория, хозяйственные службы. Именно благодаря их сплоченной работе удалось воплотить прекрасный балет на сцене, отметил режиссёр Леонид Лавровский.Дирижёр балета Владимир Рылов рассказал, что «для театра работа над балетом «Ромео и Джульетта» стала настоящим праздником, большой радостью. Оркестру предстояла невероятная задача - сыграть эту гениальную музыку, и он с этим справился».Декорации балета были вручную расписаны под руководством главного художника Бурятского театра оперы и балета Алексея Амбаева и даже несут в себе бурятские восточные мотивы, отметили постановщики.Они высоко оценили работу артистов балета, отметив, что пластика балета очень сложная, но артисты справились. Михаил Лавровский поблагодарил Бурятию за то, что она сохраняет национальные корни и лучшие классические спектакли, добавив, что Улан-Удэ – настоящий театральный город и очень талантливый.По словам министра культуры Соелмы Дагаевой, «Ромео и Джульетта» - это редчайшее произведение на музыку великого Сергея Прокофьева в постановке великих Лавровских, образец настоящего русского классического балета. Премьера балета обязательно войдет в историю бурятского оперного театра, добавила она.Балет «Ромео и Джульетты» состоится 18 и 19 ноября в Бурятском театре оперы и балета.