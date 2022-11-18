В Усть-Ордынском округе сохраняют памятник истории федерального значения

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В Александровском централе начались первоочередные противоаварийные работы



В историко-архитектурном комплексе «Александровский централ», расположенном в Боханском районе Усть-Ордынского Бурятского округа, начаты первоочередные противоаварийные работы. Это памятник истории и культуры федерального значения. Специализированная организация разработала проектную документацию, после чего был проведён конкурс по определению подрядчика, который уже приступил к работам.



- Задача работ, которые начал подрядчик, - сохранить комплекс в нынешнем состоянии до начала реставрации, не допустить дальнейшего разрушения. Это уникальный исторический объект, на данный момент его проблемой является отсутствие пользователя, который занялся бы его восстановлением и приспособлением под современное использование – рассказал руководитель центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области Григорий Ивлев.



Средства на проведение первоочерёдных противоаварийных работ выделены из областного бюджета, это 2,4 млн рублей. Специалисты компании-подрядчика отремонтируют кровлю, сделают защитное закрытие окон, уберут и вывезут мусор. Работы будут закончены в декабре. Таким образом, историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» будет законсервирован до определения пути его дальнейшего использования.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, что Александровский централ – это один из уникальных объектов российской каторги и ссылки, построен в 1873 году. Тюрьма рассчитана на 1,4 тысяч заключенных. В ней содержались участники антиправительственных выступлений. В начале XX века через неё прошли революционеры Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе и Сергей Орджоникидзе. В советское время в здании располагалась трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем – следственный изолятор. С 1956 по 2017 годы в комплексе разместили Иркутскую психиатрическую больницу.

