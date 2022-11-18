Также в городе начали расписывать ещё один фасад
В Ангарске на фасаде многоэтажки появился рисунок «Спящая Ангара». Автор эскиза — местный житель Сергей Капустин. Арт-объект появился в рамках проекта «Музей под открытым небом», его организовали в честь празднования 85-летнего юбилея Иркутской области.
- Сергей Капустин и я выросли в седьмом микрорайоне Ангарска. Чтобы перенести рисунок на фасад, Сергею потребовалось 20 часов. Теперь дом украшает полотно площадью примерно 200 квадратных метров. Рядом — гимназия № 1 и детский сад, достаточно оживленная улица, а значит, его увидят многие жители города, - рассказал Артур Козырев, руководитель по внешним коммуникациям «Proart company».
По информации портала «Культура 38», «Музей под открытым небом» — это проект по росписи фасадов жилых домов масштабными изображениями в трёх муниципальных образованиях Иркутской области. Его цели — привлечь внимание жителей к праздничной дате, реализовать творческий потенциал молодёжи и улучшить эстетику зданий. В рамках проекта планируется оформить также два фасада в Иркутске, и один уже выполнен в Усолье-Сибирском.
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, ещё одно полотно площадью примерно 180 квадратных метров появится на доме в 95 квартале. Автор второго эскиза – ангарчанин Василий Каптырев. Он изобразит Байкал и его дочь Ангару. Художник объяснил, что река – водная артерия, на берегах которой люди нашли пристанище, – нуждается в защите. Могучий Байкал оберегает её.
Поскольку Василий Каптырев параллельно занимается росписью фасада в Шелехове, он будет работать не один. Перенести рисунок на дом ему помогут художники компании «Proart company» Юрий Старков, Александр Семенюк и Сергей Капустин.
Как рассказала PR-директор компании Юлия Смирнова, завершить работу планируют за пять дней – до 22 ноября: «Нам потребуется 200 баллонов краски. Работаем материалами, которые пригодны для использования при такой температуре».
В Ангарске появился арт-объект «Спящая Ангара»
Общество, Фото:
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