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Пауэрлифтеры Бурятии завоевали вторую медаль «Содружества наций»

Пауэрлифтеры Бурятии завоевали вторую медаль «Содружества наций»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Ещё одну награду республике на международном турнире принёс Артём Некрасов

Команда Бурятии продолжает покорять пьедестал международных соревнований «Открытый турнир «Содружество наций» по пауэрлифтингу. В этот раз своих наставников Андрея Шванькова и Сергея Федосиенко призовым местом обрадовал мастер спорта России Артём Некрасов.

- Семь попыток из девяти принесли Артёму в сумме троеборья – 610 кг (217,5+142,5+250). Этот результат принес спортсмену бронзовую награду в весовой категории до 74 кг, - сообщили в министерстве спорта РБ.

Ранее «серебро» соревнований завоевал Илья Мошкин. Он стал вторым в троеборье классическом.

Напомним, что в Туле в эти дни соревнуются более 500 спортсменов из 62 регионов России и 13 дружественных стран. Турнир продлится до 20 ноября.
Бурятия пауэрлифтинг спорт международные соревнования

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