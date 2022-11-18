В Бурятии увековечили память погибшего на Украине мастера спорта

17 ноября на фасаде Новоильинского агротехнического лицея (НАТЛ) в Заиграевском районе появилась памятная табличка, посвящённая мастеру спорта по боксу из Бурятии Роману Гоношвили. Наш земляк погиб на Украине минувшей весной.
На открытии мемориальной доски присутствовали родители, жена, родные, близкие и односельчане Романа, его бывшие учителя, директор лицея, сослуживцы и салютная группа из воинской части, где служил контрактник. На мероприятие также пришли зампредседателя Союза солдатских родителей Бурятии Равиль Гильмуллин, представители районной администрации и глава сельского поселения «Новоильинское» Леонид Калашников.
Роман Гоношвили родился 6 мая 1990 года в Новоильинске и учился в местной школе. В 12 лет начал заниматься боксом у тренера Александра Цыренова. После девятого класса поступил в училище олимпийского резерва (ныне – республиканский многоуровневый колледж) и перешёл в отделение бокса республиканской спортивной школы. Вошёл в первый набор группы спортсменов заслуженного тренера России Доржо Шаргакшанова и заслуженного тренера Бурятии Алексея Сенотрусова. Много раз становился призёром республиканских, всероссийских и международных соревнований и объехал с друзьями-спортсменами и тренерами полстраны, защищая честь Бурятии на боксёрских рингах. Проявил себя как один из самых перспективных боксёров республики, стал мастером спорта.
В 2005 году Роман окончил НАТЛ и затем поступил во ВСГУТУ. В 2013-м ушёл в армию, а после срочной службы заключил контракт. Он участвовал в боевых действиях в Сирии. Являлся ветераном боевых действий. Его наградили медалями Министерства обороны РФ и уже посмертно – орденом Мужества.