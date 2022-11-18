Ещё 30 человек в Бурятии заболели коронавирусом

Количество больных постепенно увеличивается



За прошедшие сутки в Бурятии выявили наибольшее количество больных коронавирусом за неделю – 30 человек. В начале недели этот показатель составлял 13 заражённых, затем было по 16, 20, 22.



Общее число случаев заражений в Бурятии за всё время составляет на сегодня 152 516. Из них 46% (70 315) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии от COVID-19 умерли 3092 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в больницах лечатся 52 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано 13 человек. В реанимации находятся семь больных, четверо из которых пенсионеры.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 154 человек.



