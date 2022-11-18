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Ещё 30 человек в Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 30 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество больных постепенно увеличивается

За прошедшие сутки в Бурятии выявили наибольшее количество больных коронавирусом за неделю – 30 человек. В начале недели этот показатель составлял 13 заражённых, затем было по 16, 20, 22.

Общее число случаев заражений в Бурятии за всё время составляет на сегодня 152 516. Из них 46% (70 315) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 3092 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в больницах лечатся 52 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано 13 человек. В реанимации находятся семь больных, четверо из которых пенсионеры.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 154 человек.

коронавирус профилактика

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