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Бурятские традиции вошли в «Антологию народной культуры»

Бурятские традиции вошли в «Антологию народной культуры»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
В проект включены объекты нематериального культурного наследия народов России

Свидетельство о включении объекта нематериального культурного наследия народов Российской Федерации «Бурятская традиция почитания целебного источника «Самсаалай аршаан» в «Антологию народной культуры» передано республиканскому центру народного творчества в Бурятии. В неё вошли обряды и праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции – ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

Презентация антологии прошла в Санкт-Петербурге на международном форуме «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации». Работа над проектом, который реализуется в рамках Года культурного наследия народов России, велась в течение года. Объекты были выбраны в регионах и прошли согласование федерального экспертного совета. Часть явлений народной культуры, вошедших в антологию, выявлены в ходе фольклорных экспедиций, состоявшихся летом 2022 года.

В Бурятии фольклорная экспедиция собрала материалы нескольких объектов. Один из них – бурятская традиция почитания целебного источника «Самсаалай аршаан» включён во всероссийский проект «Антология народной культуры».

- «Самсаалай аршаан» – летний календарный обряд, посвящённый почитанию целебного источника, расположенного к северу от села Хуртага на расстоянии 14 км. в местности Шэбшын жалга. Своё начало он берет из-под крутого скального выступа у подножья горы двумя серебристыми студеными ручейками, сливающиеся в целебный аршаан (источник). В экспедиции участвовали: эксперт по культуре тюркских народов отдела национальных культур народов России центра культуры народов России Евгения Такаракова; член экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия доцент Восточно-Сибирского государственного института культуры, кандидат филологических наук Аюна Дылгырова и специалисты республиканского центра народного творчества, - сообщает пресс-служба РЦНТ.

В числе объектов антологии – осетинский танец «Симд», праздник «Усть-Цилемская горка», Михайловское кружево, тувинское горловое пение «Хоомей», традиции изготовления игрушек, выделки рыбьей кожи и другие. Также в числе объектов «Традиции исполнения кругового танца «Ёхор» у бурят» национального театра песни и танца «Амар сайн», подготовленный совместно с учебно-методическим центром культуры и народного творчества Забайкальского края. По итогам презентации будет подготовлено одноименно издание, куда войдут материалы по 100 объектам нематериального культурного наследия. 
Бурятия антология народные традиции нематериальное культурное наследие

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