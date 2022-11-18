Нерпы на Байкале станцевали подлёдный вальс

Видео с помощью дрона заснял сотрудник нацпарка
На Байкале в Бурятии сняли с помощью дрона уникальное видео о том, как нерпы отдыхают. Видео поделились сотрудники «Заповедного Подлеморья».
- Подлёдный вальс: а вам слабо? Такого вы ещё не видели. Нерпы не только чилят и тюленят, отдыхая на льдинах. В перерывах между кормёжкой и сном они выводят романтичные пируэты, - прокомментировали инспекторы нацпарка.
В видео есть даже момент со стычкой самцов нерпы за даму сердца.
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