Нерпы на Байкале станцевали подлёдный вальс





На Байкале в Бурятии сняли с помощью дрона уникальное видео о том, как нерпы отдыхают. Видео поделились сотрудники «Заповедного Подлеморья».- Подлёдный вальс: а вам слабо? Такого вы ещё не видели. Нерпы не только чилят и тюленят, отдыхая на льдинах. В перерывах между кормёжкой и сном они выводят романтичные пируэты, - прокомментировали инспекторы нацпарка.В видео есть даже момент со стычкой самцов нерпы за даму сердца.