Столицу Бурятии ждёт масштабное отключение света

Его четыре дня подряд не будет в разных районах города



В Улан-Удэ анонсировали очередное масштабное отключение электричества. С понедельника, 21-го, и по четверг, 24-е ноября включительно, обесточенными останутся несколько десятков улиц в разных микрорайонах города.



Их перечень опубликовали на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте». Под отключение попадут жилые дома, школы и садики. Некоторым горожанам придётся сидеть без света с раннего утра – 6:00 и до 17:00. Где-то будут делать текущий ремонт, где-то – проводить техобслуживание и подрезать кроны деревьев.



Список адресов:



21 ноября



С 12:00 до 17:00



- улица Комарова (дома № 15-100)

- улица Ольховая, № 2-72,

- микрорайон Зелёный, 49

- улица Лучистая, № 12-83

- улицы Седова, Кошевого, Тюленина, Смирнова, Земнухова, Громовой, Сперанского, Авиационная, Верхнеудинская, Таганская, Школьная иЖелезнодорожников

- амбулатория на улице Авиационная

- СНТ «Пионер-2»

- скважина МУП «Водоканал» в микрорайоне Зелёный и на улице Авиационная

- производственная база ООО «Байкал Экспорт» на улице Гавань

- мебельная фабрика «Постулат»

- школа № 23 и котельная СОШ

- ДНТ «Молодёжное»

- СНТ «Гавань».



С 10:00 до 17:00

- промзона на улице Крылова, 2 («Вегос-М»)

- улица Тобольская, дома № 167и 167а.



22 ноября



С 9:00 до 17:00



- промзона на улице Забайкальская, 3д (ООО «СантехМЕТ»)

- улица Зайбакальская,16/1 (ООО «Газойл») и 16 в

- 110 квартал

С 8:00 до 17:00



- промзона на улице Домостроительная, 2б (ООО «Мир Бетона») и 1а (ООО «Агрос» оптовая компания)



- улица Бабушкина, 198б, (Автотехцентр «Юпитер»)



С 6:00 до 17:00 – улица Норильская (дома № 18, 20, 22 и 26)



С 10:00 до 17:00



- 112 микрорайон, дома № 30, 31, 32, 33, 30А

- улица Данчинова, № 51-55

- улица Уральская, №1-39

- улица 2-я Дзержинского, № 1-40

- улица Крамского, № 2-30

- улица Ковалевской, № 30-62

- улица Шишкина, № 29-65

- улица Брестская, № 8-51

- улица Гвардейская, № 10-40

- улица Абаканская, № 3-17

- улица Астраханская, № 1-13

- улица Целинная, № 1б,1в,1-12,

- улица Уссурийская, № 1-12

- переулок Уссурийский, № 1-8

- улица Юннатов, № 1-5



23 ноября



с 9:00 до 17:00



- улица Николая Петрова, № 15-68

- улица Ботаническая, № 18-69.



с 13:00 до 17:00



- улица Николая Петрова, № 2-32

- улица Ботаническая, № 1-43.



24 ноября



с 10:00 до 17:00



- улица Буйко, № 31-39, 33а, 37а

- улица Фадеева, № 4-8.



С 13:00 до 17:00



- улица Буйко, 27а (детский сад №143 «Золотая рыбка»)

- улица Буйко, 25 (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3) - - улица Буйко, 29 (школа № 64)

- улица Чаадаева, № 2-17

- улица Иванова, № 1-9

- улица Комсомольская, дома № 36 и 39

