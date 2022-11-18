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Столицу Бурятии ждёт масштабное отключение света

Столицу Бурятии ждёт масштабное отключение света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его четыре дня подряд не будет в разных районах города

В Улан-Удэ анонсировали очередное масштабное отключение электричества. С понедельника, 21-го, и по четверг, 24-е ноября включительно, обесточенными останутся несколько десятков улиц в разных микрорайонах города.

Их перечень опубликовали на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте». Под отключение попадут жилые дома, школы и садики. Некоторым горожанам придётся сидеть без света с раннего утра – 6:00 и до 17:00. Где-то будут делать текущий ремонт, где-то – проводить техобслуживание и подрезать кроны деревьев.

Список адресов:

21 ноября

С 12:00 до 17:00

- улица Комарова (дома № 15-100)
- улица Ольховая, № 2-72,
- микрорайон Зелёный, 49
- улица Лучистая, № 12-83
- улицы Седова, Кошевого, Тюленина, Смирнова, Земнухова, Громовой, Сперанского, Авиационная, Верхнеудинская, Таганская, Школьная иЖелезнодорожников
- амбулатория на улице Авиационная
- СНТ «Пионер-2»
- скважина МУП «Водоканал» в микрорайоне Зелёный и на улице Авиационная
- производственная база ООО «Байкал Экспорт» на улице Гавань
- мебельная фабрика «Постулат»
- школа № 23 и котельная СОШ
- ДНТ «Молодёжное»
- СНТ «Гавань».

С 10:00 до 17:00
- промзона на улице Крылова, 2 («Вегос-М»)
- улица Тобольская, дома № 167и 167а.

22 ноября

С 9:00 до 17:00

- промзона на улице Забайкальская, 3д (ООО «СантехМЕТ»)
- улица Зайбакальская,16/1 (ООО «Газойл») и 16 в
- 110 квартал
С 8:00 до 17:00

- промзона на улице Домостроительная, 2б (ООО «Мир Бетона») и 1а (ООО «Агрос» оптовая компания)

- улица Бабушкина, 198б, (Автотехцентр «Юпитер»)

С 6:00 до 17:00 – улица Норильская (дома № 18, 20, 22 и 26)

С 10:00 до 17:00

- 112 микрорайон, дома № 30, 31, 32, 33, 30А
- улица Данчинова, № 51-55
- улица Уральская, №1-39
- улица 2-я Дзержинского, № 1-40
- улица Крамского, № 2-30
- улица Ковалевской, № 30-62
- улица Шишкина, № 29-65
- улица Брестская, № 8-51
- улица Гвардейская, № 10-40
- улица Абаканская, № 3-17
- улица Астраханская, № 1-13
- улица Целинная, № 1б,1в,1-12,
- улица Уссурийская, № 1-12
- переулок Уссурийский, № 1-8
- улица Юннатов, № 1-5

23 ноября

с 9:00 до 17:00

- улица Николая Петрова, № 15-68
- улица Ботаническая, № 18-69.

с 13:00 до 17:00

- улица Николая Петрова, № 2-32
- улица Ботаническая, № 1-43.

24 ноября

с 10:00 до 17:00

- улица Буйко, № 31-39, 33а, 37а
- улица Фадеева, № 4-8.

С 13:00 до 17:00

- улица Буйко, 27а (детский сад №143 «Золотая рыбка»)
- улица Буйко, 25 (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3) - - улица Буйко, 29 (школа № 64)
- улица Чаадаева, № 2-17
- улица Иванова, № 1-9
- улица Комсомольская, дома № 36 и 39
отключение света

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