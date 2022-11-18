В республиканском перинатальном центре рассказали об опасности курения для беременных

Наталья Шурыгина, медицинский психолог Республиканского перинатального центра, рассказала «Байкал-Daily» о важности отказа от курения при беременности
Установлено, что у беременных курильщиц частота сердцебиений плода увеличивается. Никотин проникает через плаценту и оказывает токсическое действие на плод. При курении каждую минуту в плод проникает 18 % никотина, а выводится лишь 10 %. Из организма плода никотин выводится значительно медленнее, чем из организма матери. Никотин проникает в плод и через околоплодные воды. В экспериментах на животных установлено, что никотин вызывает усиленное сокращение мышц матки, способствующее выкидышам, а также высокой смертности потомства и мертворожденности. У женщин, курящих во время беременности, подобные трагические явления (самопроизвольные аборты, преждевременные роды, рождение мертвых детей, различные аномалии развития) отмечаются в 2 раза чаще, чем у некурящих.
- Если вы курите и планируете беременность, то необходимо отказаться от этой зависимости как можно скорее, так как курение значительно снижает шансы женщины забеременеть и выносить ребёнка, - заявила Наталья Шурыгина.
Как пояснила психолог, женщине важно отказаться от курения за 2 года до планируемой беременности, чтобы организм очистился от токсинов и был готов к вынашиванию ребёнка. Для зачатия здорового ребёнка мужчина также должен отказаться от курения, минимум за 3 месяца до зачатия.
По словам специалиста, если беременность обнаруживается неожиданно, то отказаться от курения нужно как можно скорее. Постепенный отказ от курения связан с меньшим стрессом для матери, но большим риском для плода. Необходимо помнить, что токсические вещества продолжают поступать в организм ребенка, даже если количество сигарет уменьшается.
Также психолог отметила, что пассивное курение, то есть вдыхание сигаретного дыма, так же опасно, как и активное курение. Поэтому беременная женщина должна избегать общества курящих людей.
В республиканском перинатальном центре рассказали об опасности курения для беременных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наталья Шурыгина, медицинский психолог Республиканского перинатального центра, рассказала «Байкал-Daily» о важности отказа от курения при беременности
Людям приходится ездить в соседнее село
Над постановкой работала знаменитая династия Лавровских. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с закрытого показа
В честь участника СВО на его малой родине открыли мемориальную доску
Количество больных постепенно увеличивается
Видео с помощью дрона заснял сотрудник нацпарка
Его четыре дня подряд не будет в разных районах города
Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе
О факторах риска и том, что делать, если обнаружился сахарный диабет беременных, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ Марина Ринчиндоржиева
Были обследованы территории девяти объектов образования
Ящериц планировали вывезти в Монголию
В АНО «Содействие» уже поступило более 250 млн рублей для помощи военнослужащим
К землякам обратился главный санврач по республике
Он отправится в крымский город Джанкой
Дети и их родители совершат «Путешествие по Стране безопасности»