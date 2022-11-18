В республиканском перинатальном центре рассказали об опасности курения для беременных

Наталья Шурыгина, медицинский психолог Республиканского перинатального центра, рассказала «Байкал-Daily» о важности отказа от курения при беременности



Установлено, что у беременных курильщиц частота сердцебиений плода увеличивается. Никотин проникает через плаценту и оказывает токсическое действие на плод. При курении каждую минуту в плод проникает 18 % никотина, а выводится лишь 10 %. Из организма плода никотин выводится значительно медленнее, чем из организма матери. Никотин проникает в плод и через околоплодные воды. В экспериментах на животных установлено, что никотин вызывает усиленное сокращение мышц матки, способствующее выкидышам, а также высокой смертности потомства и мертворожденности. У женщин, курящих во время беременности, подобные трагические явления (самопроизвольные аборты, преждевременные роды, рождение мертвых детей, различные аномалии развития) отмечаются в 2 раза чаще, чем у некурящих.



- Если вы курите и планируете беременность, то необходимо отказаться от этой зависимости как можно скорее, так как курение значительно снижает шансы женщины забеременеть и выносить ребёнка, - заявила Наталья Шурыгина.



Как пояснила психолог, женщине важно отказаться от курения за 2 года до планируемой беременности, чтобы организм очистился от токсинов и был готов к вынашиванию ребёнка. Для зачатия здорового ребёнка мужчина также должен отказаться от курения, минимум за 3 месяца до зачатия.



По словам специалиста, если беременность обнаруживается неожиданно, то отказаться от курения нужно как можно скорее. Постепенный отказ от курения связан с меньшим стрессом для матери, но большим риском для плода. Необходимо помнить, что токсические вещества продолжают поступать в организм ребенка, даже если количество сигарет уменьшается.



Также психолог отметила, что пассивное курение, то есть вдыхание сигаретного дыма, так же опасно, как и активное курение. Поэтому беременная женщина должна избегать общества курящих людей.



