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В Бурятии подвели итоги фестиваля «Родники творчества»

В Бурятии подвели итоги фестиваля «Родники творчества»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Победители получат дипломы и денежные премии

На протяжении девяти лет в Бурятии проводится республиканский фестиваль «Родники творчества». Цель мероприятия – стимулирование развития творчества и социальной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, вовлечения их в культурную жизнь, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

В этом году в республике очередной раз подвели итоги IX «Родников творчества».

- Видеоматериалы с 46 творческими номерами предоставили общественные организации Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Джидинского, Северо-Байкальского, Кижингинского, Иволгинского районов и города Улан-Удэ, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В этом году участники фестиваля демонстрировали свои таланты в восьми номинациях: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное слово; «Я – автор» (авторы стихов и песен); инструментальное исполнение.

Лидерами и победителями по номинациям стали:
- «Ансамбли, хоры» – ансамбль «Сибирячка» Кяхтинской районной организации ВОИ;
- «Дуэты, трио» - трио Кяхтинской РО БРО ВОИ в составе Козулиной Галины, Ибрагимовой Наили и Переваловой Нины;
- «Эстрадная песня (соло)» – Загорская поселковая организация БРО ВОИ, Артамонова Лилия;
- «Народная песня (соло)» – Баргузинская РО БРО ВОИ, Граблина Клавдия;
- «Художественное слово» - Мухоршибирская РО БРО ВОИ, Новолодская Юлия;
- «Танцы» – дуэт Загорской ПО БРО ВОИ с номером «Белый вальс»;
- «Инструментальное исполнение» – ансамбль «Гармония» Улан-Удэнской местной организации Всероссийское общество слепых;
- «Я – автор» - стихи Коновалова Владимира, Железнодорожная районная организация инвалидов;
- «Авторская песня» – Октябрьская РО ВОИ, Асхадуллин Алексей.

Все победители и конкурсанты получат дипломы и денежные премии.

Бурятия фестиваль инвалиды

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