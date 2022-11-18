Победители получат дипломы и денежные премии
На протяжении девяти лет в Бурятии проводится республиканский фестиваль «Родники творчества». Цель мероприятия – стимулирование развития творчества и социальной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, вовлечения их в культурную жизнь, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В этом году в республике очередной раз подвели итоги IX «Родников творчества».
- Видеоматериалы с 46 творческими номерами предоставили общественные организации Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Джидинского, Северо-Байкальского, Кижингинского, Иволгинского районов и города Улан-Удэ, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В этом году участники фестиваля демонстрировали свои таланты в восьми номинациях: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное слово; «Я – автор» (авторы стихов и песен); инструментальное исполнение.
Лидерами и победителями по номинациям стали:
- «Ансамбли, хоры» – ансамбль «Сибирячка» Кяхтинской районной организации ВОИ;
- «Дуэты, трио» - трио Кяхтинской РО БРО ВОИ в составе Козулиной Галины, Ибрагимовой Наили и Переваловой Нины;
- «Эстрадная песня (соло)» – Загорская поселковая организация БРО ВОИ, Артамонова Лилия;
- «Народная песня (соло)» – Баргузинская РО БРО ВОИ, Граблина Клавдия;
- «Художественное слово» - Мухоршибирская РО БРО ВОИ, Новолодская Юлия;
- «Танцы» – дуэт Загорской ПО БРО ВОИ с номером «Белый вальс»;
- «Инструментальное исполнение» – ансамбль «Гармония» Улан-Удэнской местной организации Всероссийское общество слепых;
- «Я – автор» - стихи Коновалова Владимира, Железнодорожная районная организация инвалидов;
- «Авторская песня» – Октябрьская РО ВОИ, Асхадуллин Алексей.
Все победители и конкурсанты получат дипломы и денежные премии.
В Бурятии подвели итоги фестиваля «Родники творчества»
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