В Бурятии подвели итоги фестиваля «Родники творчества»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Победители получат дипломы и денежные премии



На протяжении девяти лет в Бурятии проводится республиканский фестиваль «Родники творчества». Цель мероприятия – стимулирование развития творчества и социальной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, вовлечения их в культурную жизнь, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



В этом году в республике очередной раз подвели итоги IX «Родников творчества».



- Видеоматериалы с 46 творческими номерами предоставили общественные организации Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Джидинского, Северо-Байкальского, Кижингинского, Иволгинского районов и города Улан-Удэ, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В этом году участники фестиваля демонстрировали свои таланты в восьми номинациях: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное слово; «Я – автор» (авторы стихов и песен); инструментальное исполнение.



Лидерами и победителями по номинациям стали:

- «Ансамбли, хоры» – ансамбль «Сибирячка» Кяхтинской районной организации ВОИ;

- «Дуэты, трио» - трио Кяхтинской РО БРО ВОИ в составе Козулиной Галины, Ибрагимовой Наили и Переваловой Нины;

- «Эстрадная песня (соло)» – Загорская поселковая организация БРО ВОИ, Артамонова Лилия;

- «Народная песня (соло)» – Баргузинская РО БРО ВОИ, Граблина Клавдия;

- «Художественное слово» - Мухоршибирская РО БРО ВОИ, Новолодская Юлия;

- «Танцы» – дуэт Загорской ПО БРО ВОИ с номером «Белый вальс»;

- «Инструментальное исполнение» – ансамбль «Гармония» Улан-Удэнской местной организации Всероссийское общество слепых;

- «Я – автор» - стихи Коновалова Владимира, Железнодорожная районная организация инвалидов;

- «Авторская песня» – Октябрьская РО ВОИ, Асхадуллин Алексей.



Все победители и конкурсанты получат дипломы и денежные премии.



