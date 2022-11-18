18 ноября

17 ноября

Популярное

Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии

Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Ящериц планировали вывезти в Монголию

16 ноября в пункте пропуска МАПП «Кяхта» в Бурятии обнаружили, связанное с перевозкой живых ящериц через границу. Государственные инспекторы ветнадзора пресекли вывоз из России в Монголию шести ящериц, на которых отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

- Данный факт является нарушением п.1-3 «Правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» (приложение №1), п. 33, п.34 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме» (приложение №2), пп 3,4 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (приложение №3), - сообщили в пресс-службе управления Россеотхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Ящериц вернули на территорию республики. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».

Россельхознадзор ящерицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Как изменились цифровые привычки жителей Бурятии в 2022 году
Как изменились цифровые привычки жителей Бурятии в 2022 году
Общество, 18.11.2022
Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе
В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности
В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности
Общество, 18.11.2022
О факторах риска и том, что делать, если обнаружился сахарный диабет беременных, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ Марина Ринчиндоржиева
В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
В 100-х кварталах Улан-Удэ за день отловили 13 собак
Общество, 18.11.2022
Были обследованы территории девяти объектов образования
Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Общество, 18.11.2022
Ящериц планировали вывезти в Монголию
Жители Бурятии могут поучаствовать в помощи военнослужащим
Жители Бурятии могут поучаствовать в помощи военнослужащим
Общество, 18.11.2022
В АНО «Содействие» уже поступило более 250 млн рублей для помощи военнослужащим
В Бурятии растёт число заболевших гриппом
В Бурятии растёт число заболевших гриппом
Общество, 18.11.2022
К землякам обратился главный санврач по республике
В Улан-Удэ проведут квест для детсадовцев
В Улан-Удэ проведут квест для детсадовцев
Общество, 18.11.2022
Дети и их родители совершат «Путешествие по Стране безопасности»
В районе Бурятии посоревнуются в дартс
В районе Бурятии посоревнуются в дартс
Общество, 18.11.2022
Соревнования посвятят сохранению бурятского языка
Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Общество, 18.11.2022
В акции принимают участие дети, родители и педагоги
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Общество, 18.11.2022
В него вошла ученица Северобайкальской школы № 11
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Общество, 18.11.2022
На вопросы граждан ответят первый зампрокурора республики Алексей Шевченко и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
Общество, 18.11.2022
Достаточно принести справку о призыве родителя в местный комитет образования
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Общество, 18.11.2022
Они прошли семинар по краснокнижным растениям и животным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^