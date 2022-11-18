Ящериц планировали вывезти в Монголию
16 ноября в пункте пропуска МАПП «Кяхта» в Бурятии обнаружили, связанное с перевозкой живых ящериц через границу. Государственные инспекторы ветнадзора пресекли вывоз из России в Монголию шести ящериц, на которых отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
- Данный факт является нарушением п.1-3 «Правил организации работ по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» (приложение №1), п. 33, п.34 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме» (приложение №2), пп 3,4 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (приложение №3), - сообщили в пресс-службе управления Россеотхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Ящериц вернули на территорию республики. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных».
Шесть ящериц не смогли вывезти из Бурятии
Общество, Фото:
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