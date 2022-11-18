Как изменились цифровые привычки жителей Бурятии в 2022 году

Жители Бурятии в этом году стали больше читать фантастику в онлайн-формате, пользоваться китайскими гаджетами и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе



Все в онлайн



Интернет-трафик абонентов оператора в республике за год увеличился в 1,5 раза. При этом у жителей и жительниц Бурятии в цифровой среде царит равноправие: разница между потреблением интернет-трафика составляет всего 3% в пользу женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – суббота и воскресенье, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.



Алло, говорите!



Ежедневно абоненты МегаФона из Бурятии проговаривают более 3,7 млн минут. Пик общения приходится на пятницу – именно в этот день фиксируется наибольший объём голосового трафика. При этом почти 60% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.



Фантастика и сериалы



Жители Бурятии стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 2%. Абоненты оператора особенно интересовались фантастикой – спрос на неё вырос в 2,5 раза. Положительную динамику (+50%) показывают и онлайн-кинотеатры, даже несмотря на сокращение объема зарубежного контента и снижение числа «громких» премьер в этом году.



Китайские гаджеты в тренде



В республике растет интерес к гаджетам китайских брендов. Так, например, число аппаратов Tecno в сети увеличилось в 2,5 раза, Realme– в 2,2 раза. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Samsung, Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.



В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 25%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.



Так, МегаФон этом году сфокусировался на увеличении покрытия и расширении ёмкости сети LTE в удалённых от Улан-Удэ, небольших поселениях. Модернизация оборудования и запуск новых базовых станций позволили оператору обеспечить интернетом 4G ещё свыше 30 тысяч жителей Бурятии.



