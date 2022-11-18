В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности

Сахарный диабет беременных или гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, при котором повышение глюкозы крови выявляется во время беременности и проходит после родов. О факторах риска и том, что делать, если обнаружился ГСД, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Республики Бурятия, заместитель главного врача Республиканского перинатального центра, кандидат медицинских наук Марина Ринчиндоржиева



Существуют следующие факторы риска развития ГСД:

– избыточная масса тела или ожирение до беременности, быстрая прибавка массы тела во время данной беременности;

– имевшие место нарушения углеводного обмена: ГСД при предыдущих беременностях, нарушение толерантности к глюкозе до беременности;

– отягощённая наследственность по сахарному диабету 2 типа;

– крупный плод во время настоящей беременности или рождение ребенка массой более 4500 грамм в анамнезе.



Также возможны осложнения при гестационном сахарном диабете. Для матери: преэклампсия, многоводие, кровотечение. Для плода: крупные дети, осложнённые и длительные роды, родовая травма, дистоция плечиков, гипогликемия.



По словам Марины Ринчиндоржиевой, для беременных установлены иные уровни нормы глюкозы крови, чем для остальных людей. Норма глюкозы для беременных в венозной плазме натощак (после голодания не менее 8 часов) – менее 5,1 ммоль/л. Если глюкоза венозной плазмы натощак ≥ 5,1, но < 7,0, устанавливается диагноз гестационного сахарного диабета.



Кроме этого, на 24-28 неделях беременным, у которых глюкоза была в норме при первичном обследовании, проводят глюкозотолерантный тест. Пороговые значения глюкозы венозной плазмы с целью диагностики ГСД по результатам ПГТТ: натощак ≥ 5,1, но < 7,0 ммоль/л. Через 1 час ≥ 10,0 ммоль/л. Через 2 часа ≥ 8,5, но < 11 ммоль/л.



- Выявлен ГСД. Что делать беременной? Главное не переживать! Сама беременность является благоприятным фоном для развития диабета. Необходимо, во-первых, рациональное питание. Во-вторых, самоконтроль глюкозы крови глюкометром, проверка наличие в моче кетоновых тел. В-третьих, физические нагрузки. В-четвёртых, инсулинотерапия – по показаниям, - пояснила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ.



Итак, необходимо рациональное питание при гестационном диабете – диета 9. Также нужен контроль глюкозы крови. Ежедневно необходимо несколько раз в день проверять глюкозу крови глюкометром, откалиброванным по плазме: натощак, через 1 час после завтрака, обеда, ужина и перед сном. Целевой уровень глюкозы крови при гестационном диабете: натощак, перед едой, на ночь и ночью < 5,1 ммоль/л, через 1 час после еды - < 7,0 ммоль/л.



Кроме этого, беременная с гестационным диабетом должна вести дневник самоконтроля и пищевой дневник, в который вносится еда, глюкоза крови, наличие кетоновых тел в моче, при назначении инсулинотерапии – дозы инсулина.



Что касается физических нагрузок, беременным с ГСД показана умеренная дозированная физическая активность (150 минут активной ходьбы в неделю, плавание, аэробная гимнастика, акваэробика и йога для беременных, скандинавская ходьба) с учётом индивидуальных особенностей женщины. Необходимо исключить повышенную физическую нагрузку на мышцы брюшного пресса.



И наконец, чтобы избежать осложнений в родах, рекомендуется проводить УЗИ плода не реже 1 раза в 4 недели при отсутствии диабетической фетопатии по данным УЗИ в 28-29 недель, а при наличии фетопатии – не реже 1 раза в 3 недели или чаще по показаниям. Также рекомендуется проведение кардиотокографии с 32 недель не реже 1 раза в 7-10 дней, с 37 недель – не реже 1 раза в 7 дней или чаще по показаниям. При наличии осложнений нужна своевременная госпитализация. Следует помнить, что не допускается перенашивание!



- Через 6 недель после родов проводится тест толерантности с 75 г глюкозы. Если он в норме - диагноз снимается! – отметила Марина Ринчиндоржиева.



