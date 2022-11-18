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Сотрудник мэрии Улан-Удэ стал волонтёром и уехал помогать военным

Сотрудник мэрии Улан-Удэ стал волонтёром и уехал помогать военным
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он отправится в крымский город Джанкой

Михаил Иванов, консультант управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ, уезжает волонтёром в крымский город Джанкой. Там он вместе с группой профсоюзных волонтёров Бурятии будет собирать и распределять гуманитарную помощь, готовить пищу для военнослужащих и в целом обеспечивать работу полевого лагеря, рассказали в мэрии.

В составе группы также представители отраслевых профсоюзных организаций Бурятии. Это Анна Лосева, руководитель Центра студенческих инициатив и академической мобильности ВСГИК, Наталья Коробенкова, мама Героя России Анатолия Коробенкова и другие.

Командировка продлится с 22 ноября по 9 декабря. Транспортные расходы волонтёров взяло на себя Объединение организаций профсоюзов Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом двое сотрудников администрации Улан-Удэ на время своих отпусков стали добровольцами на Донбассе. Там они провели целый месяц (при том, что у муниципальных служащих отпуск – 36 дней).

Ранее в рамках частичной мобилизации был призван 54-летний Андрей Саянский, первый заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. Добровольцем на спецоперацию отправился главный дорожник города Павел Малых
администрация Улан-Удэ волонтеры

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