Ветер усилится до 20 м/с
Эта рабочая неделя в Бурятии закончится непогодой. О неблагоприятных метеоявлениях предупреждают в региональном ГУ МЧС.
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября местами снег, усиление ветра до 20 м/с, слабые метели, позёмка. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами -7,-12. На дорогах гололедица, накаты, заносы.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В случае поездок рекомендуется учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила дорожного движения.
- В ветреную погоду старайтесь обходить рекламные щиты, остановки и другие конструкции, не подходите к оторвавшимся проводам. С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети немедленно обесточьте все электробытовые приборы, - предупредили в ГУ МЧС по Бурятии.
Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.
В выходные погода немного улучшится. В субботу, 19 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24, по Прибайкалью -3,-8, днём -3,-8, местами -11,-16.
В воскресенье, 20 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков, по Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, по Прибайкалью -7,-12, днём -8,-13, по Прибайкалью -2,-7, по северу местами -14,-19.
Жителей Бурятии предупреждают о непогоде
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