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Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи

Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В акции принимают участие дети, родители и педагоги

Учреждения образования Улан-Удэ присоединились к акции в поддержку военнослужащих из Бурятии. В ней принимают участие родители, педагоги и дети, сообщили в администрации города.

Детский сад №64 «Колокольчик» передал воинам-землякам гуманитарную помощь общим весом более 100 кг. Это сто банок тушёнки, сто банок сгущёнки, разные консервы, 150 пар носков и столько же стелек. Также военнослужащим отправили средства гигиены и зимний комплект: куртку, шапку, подшлемник и варежки.

Детско-юношеский центр «Безопасное детство» принимает участие в акции «Зима не за горами». Педагоги центра помогли уже трём семьям расколоть и уложить дрова. На днях педагоги Дугар Зундуев и Егор Гумпылон помогли семье, где растут двое маленьких детей, а мама ухаживает за пожилой бабушкой.

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