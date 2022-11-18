Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи

В акции принимают участие дети, родители и педагоги



Учреждения образования Улан-Удэ присоединились к акции в поддержку военнослужащих из Бурятии. В ней принимают участие родители, педагоги и дети, сообщили в администрации города.



Детский сад №64 «Колокольчик» передал воинам-землякам гуманитарную помощь общим весом более 100 кг. Это сто банок тушёнки, сто банок сгущёнки, разные консервы, 150 пар носков и столько же стелек. Также военнослужащим отправили средства гигиены и зимний комплект: куртку, шапку, подшлемник и варежки.



Детско-юношеский центр «Безопасное детство» принимает участие в акции «Зима не за горами». Педагоги центра помогли уже трём семьям расколоть и уложить дрова. На днях педагоги Дугар Зундуев и Егор Гумпылон помогли семье, где растут двое маленьких детей, а мама ухаживает за пожилой бабушкой.



