В него вошла ученица Северобайкальской школы № 11
Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка создан в Бурятии в 2020 году. Совет рассматривает вопросы, затрагивающие права, свободы и законные интересы детей. В состав совета входят подростки в возрасте от 14 до 17 лет.
В августе этого года был объявлен очередной конкурс на вакантное место в детский общественный совет. Кандидатам нужно было предоставить проект, планируемый к реализации, портфолио и пройти собеседование.
Место в итоге получила ученица Северобайкальской школы № 11 Юлиана. Она направила документы, прошла нелёгкий отбор и по итогам собеседования вошла в детский общественный совет Бурятии, сообщает администрация города Северобайкальск.
- Когда я узнала, что начинается отбор учащихся в детский общественный совет, я решила попробовать свои силы. Очень надеюсь, что мы вместе с ребятами из совета сможем стать дружной командой, и что наша работа принесёт определённую пользу детям нашей республики, - рассказала Юлиана.
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
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