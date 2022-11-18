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Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник

Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Общество,  Фото:pixabay.com
В него вошла ученица Северобайкальской школы № 11

Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка создан в Бурятии в 2020 году. Совет рассматривает вопросы, затрагивающие права, свободы и законные интересы детей. В состав совета входят подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

В августе этого года был объявлен очередной конкурс на вакантное место в детский общественный совет. Кандидатам нужно было предоставить проект, планируемый к реализации, портфолио и пройти собеседование.

Место в итоге получила ученица Северобайкальской школы № 11 Юлиана. Она направила документы, прошла нелёгкий отбор и по итогам собеседования вошла в детский общественный совет Бурятии, сообщает администрация города Северобайкальск.

- Когда я узнала, что начинается отбор учащихся в детский общественный совет, я решила попробовать свои силы. Очень надеюсь, что мы вместе с ребятами из совета сможем стать дружной командой, и что наша работа принесёт определённую пользу детям нашей республики, - рассказала Юлиана. 
дети уполномоченный по правам ребенка

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