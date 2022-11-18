В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады

Достаточно принести справку о призыве родителя в местный комитет образования



Детям мобилизованных, добровольцев и участников спецоперации места в государственные и муниципальные детсады Забайкальского края предоставляются во внеочередном порядке.



- Понимаю, что женам наших воинов непросто оставаться одним с детьми, тем более, если не попали в детский сад. Детей военных, мобилизованных и добровольцев будут зачислять в детсады края вне очереди. Для этого необходимо принести справку о призыве родителя в местный комитет образования, - рассказал губернатор Александр Осипов.



Мера поддержки установлена на время проведения спецоперации и распространяется на детей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, граждан, призванных на военную службу по мобилизации, забайкальцев, поступивших в добровольческие формирования, принимающих и принимавших участие в специальной военной операции.



Детям военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей, льгота будет предоставляться и после завершения спецоперации.



Для получения меры поддержки родителям (законным представителям) ребёнка необходимо принести в муниципальный комитет образования соответствующую справку для установления льготы.



