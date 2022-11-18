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Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов

Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Общество,  Фото:предоставлено Тункинским нацпарком
Они прошли семинар по краснокнижным растениям и животным

В административно-музейном комплексе Национального музея Бурятии более 40 госинспекторов и специалистов Тункинского национального парка стали слушателями семинара, который провели ведущий научный сотрудник Цыдыпжап Доржиев и научные сотрудники Лопсон Базаров, Денис Санданов.

- Каждое выступление сопровождалось презентационным материалом, где наглядно отмечалось уникальность географического расположения территории, которое стало местом произрастания уникальных краснокнижных растений и домом для проживания редких животных, птиц, рыб и других форм жизни, - сообщили в нацпарке.

Научные сотрудники рассказали об успешных полевых работах на территории национального парка, в ходе которых был отобран отличный материал для изучения. К примеру, было обнаружено местонахождение редкого вида – маннагеттея Гуммеля, был взят биологический материал в месте обитания снежного барса, установлены места гнездования краснокнижных хищных птиц.

В ходе семинара участники научились вести дневники наблюдений, узнали, как правильно собирать первичную информацию о природных процессах, как наблюдать за флорой и фауной.

По итогам встречи было решено разработать специальную карту расположений, фиксации объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу, на территории Тункинского национального парка.
национальный парк

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