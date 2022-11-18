Улица ведёт к старинным купеческим усадьбам в центре города
В Улан-Удэ завершен ремонт дороги на улице Банзарова. На участке протяжённостью около 700 метров фрезеровали старый асфальт, уложили новый, нанесли разметку и обновили дорожные знаки, сообщил минтранс Бурятии.
Улица Банзарова находится в историческом центре города и включена в один из основных туристических маршрутов. Сразу пять старинных усадьб - объектов культурного наследия – расположены на улице Банзарова. Дома были поострены в начале XX века и принадлежали купцам А.М. Жданову, Ф.В. Машанову, И.И. Овсянкину и другим. Каждый дом уникален своей архитектурой. Кроме того, по улице можно выйти на площадь Банзарова, где раньше располагался конный двор, а теперь - автобусная стоянка.
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Банзарова
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