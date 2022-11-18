18 ноября

17 ноября

Популярное

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Банзарова

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Банзарова
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Улица ведёт к старинным купеческим усадьбам в центре города

В Улан-Удэ завершен ремонт дороги на улице Банзарова. На участке протяжённостью около 700 метров фрезеровали старый асфальт, уложили новый, нанесли разметку и обновили дорожные знаки, сообщил минтранс Бурятии.

Улица Банзарова находится в историческом центре города и включена в один из основных туристических маршрутов. Сразу пять старинных усадьб - объектов культурного наследия – расположены на улице Банзарова. Дома были поострены в начале XX века и принадлежали купцам А.М. Жданову, Ф.В. Машанову, И.И. Овсянкину и другим. Каждый дом уникален своей архитектурой. Кроме того, по улице можно выйти на площадь Банзарова, где раньше располагался конный двор, а теперь - автобусная стоянка.

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Улан-удэнский детсад передал военным более 100 кг гуманитарной помощи
Общество, 18.11.2022
В акции принимают участие дети, родители и педагоги
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Детский общественный совет Бурятии пополнил новый участник
Общество, 18.11.2022
В него вошла ученица Северобайкальской школы № 11
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Общество, 18.11.2022
На вопросы граждан ответят первый зампрокурора республики Алексей Шевченко и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
В Забайкалье детей участников СВО начали зачислять без очереди в детсады
Общество, 18.11.2022
Достаточно принести справку о призыве родителя в местный комитет образования
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Сотрудники нацпарка в Бурятии составят карту краснокнижных объектов
Общество, 18.11.2022
Они прошли семинар по краснокнижным растениям и животным
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Банзарова
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу на улице Банзарова
Общество, 18.11.2022
Улица ведёт к старинным купеческим усадьбам в центре города
Более 14 тысяч многодетных семей Бурятии получают выплаты на третьего ребёнка
Более 14 тысяч многодетных семей Бурятии получают выплаты на третьего ребёнка
Общество, 18.11.2022
Ежемесячная выплата на третьего ребёнка составляет 15 495 рублей
В Иркутске пройдет зимний благотворительный бал
В Иркутске пройдет зимний благотворительный бал
Общество, 18.11.2022
Мероприятие состоится 24 декабря в усадьбе Сукачёва
В районах Бурятии ожидаются метели
В районах Бурятии ожидаются метели
Общество, 18.11.2022
В Улан-Удэ небольшой снег
Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля
Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля
Общество, 17.11.2022
Первый концерт состоится 26 декабря в Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»
В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»
Общество, 17.11.2022
На ней представят изделия из байкальской древесины
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
Общество, 17.11.2022
Соревнования проведут в Хоринском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^