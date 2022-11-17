Ему вернули почти восемь тысяч рублей
Житель столицы Бурятии пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию на АО «Читаэнергосбыт». Мужчину не устраивало низкое напряжение электроэнергии в его квартире на улице Тепловая.
Проверка показала, что уровень напряжения сети в доме составляет 165 Вольт вместо положенных 220. Энергетикам выдали предписание с требованием исправить ситуацию и сделать улан-удэнцу перерасчёт. В итоге ему вернули 7799 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии напомнили: при возникновении каких-либо проблем с коммунальными услугами нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если там отказывается устранять недостатки, следует обратиться в жилищную инспекцию (улица Бабушкина, 25) и приложить копии документов, подтверждающие изложенные в обращении факты. Интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (3012) 23-53-00
Улан-удэнец добился перерасчёта за свет из-за низкого напряжения
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