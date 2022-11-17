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В Бурятии ушёл из жизни почётный гражданин Северобайкальска

В Бурятии ушёл из жизни почётный гражданин Северобайкальска
Общество,  Фото:"Северобайкальск-инфо"
Анатолию Амельченкову было 84 года

На 85-м году жизни не стало почётного гражданина Северобайкальска, бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, полковника внутренних войск МВД в отставке Анатолия Амельченкова. В последний путь его проводят в ближайшую субботу, 19 ноября. Прощание пройдёт в доме культуры «Байкал» с 10:00 до 13:00, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

Анатолий Васильевич родился в посёлке Суземка в Брянской области 14 августа 1938-го. Война ворвалась в его жизнь в раннем детстве, когда фашисты пришли на его малую родину. Мальчик вырос и прошёл славный воинский путь от рядового до полковника, отдав воинской службе более 40 лет своей жизни. Сначала, в августе 1959-го, он ушёл в армию, а год спустя поступил в военное училище, после окончания которого в 1963-ем отправился служить в Иркутский полк.

Первый год в офицерских погонах Анатолий Васильевич был командиром взвода, затем стал заместителем командира роты по политической части, позже – командиром роты Иркутского полка, а спустя несколько лет – замкомандира самого полка.

В конце марта 1984-го прибыл в войсковую часть 3540 и начал командовать образованном в 1981 году Северобайкальским полком Тындинской дивизии. Военный городок располагался на пересечении улиц Рабочая и Объездная.

Анатолий Васильевич возглавлял северобайкальскую часть целых 15 лет – с 1984-го по 1999-ый. В эти годы она занимала первые места в Тындинской дивизии и Дальневосточном военном округе.

В 2001-м возглавил городской совет ветеранов. За время работы председателем проявил себя как отличный организатор и защитник прав ветеранов и пенсионеров. По его инициативе удалось достичь договорённости с частными перевозчиками о бесплатном проезде для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в городских маршрутках

Анатолий Васильевич участвовал в строительстве Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали и внёс немалый вклад в развитие и процветание Северобайкальска. Его наградили медалью «За строительство БАМ».

Неоднократно избирался депутатом местного горсовета. За многолетнюю доблестную службу в вооружённых силах получил орден «Красной звезды» и «За службу Родине» III степени, медаль «За боевые заслуги» и четырнадцать юбилейных медалей.

Власти Северобайкальска, депутаты, представители совета ветеранов и горожане выразили глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Анатолия Амельченкова.

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