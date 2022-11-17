В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации 36-летним сержантом

Даши Цыбигон представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В ходе специальной военной операции на Украине при выполнении боевой задачи 13 октября погиб уроженец села Нарын-Ацагат Заиграевского района Бурятии, сержант Цыбигон Даши Жаргалович. О гибели своего земляка сообщила районная газета «Вперёд».
Даши Цыбигон родился 21 июня 1986 года. Окончил Ацагатскую среднюю школу. Активно принимал участие в общественной жизни школы и района. Прекрасно играл на гитаре, исполнял стихи и песни собственного сочинения, был душой компании.
После окончания школы был призван на срочную службу, во время которой был направлен в Чеченскую Республику. После срочной службы подписал контракт. В 2004 – 2009 годах участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в 2016 и 2021-м принимал участие в военной операции в Сирии.
Даши Цыбигон - ветеран боевых действий, получил множество наград за проявленные волевой характер, стойкость и твёрдость духа во время военной службы. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «За разминирование», «За мужество и отвагу», «Медаль Жукова», «За укрепление боевого содружества», «За ратную доблесть», «За Чеченскую кампанию», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике». К ордену Мужества представлен посмертно.
У него остались отец, мать, жена и трое несовершеннолетних детей.
Церемония прощания состоятся 18 ноября в селе Нарын-Ацагат.
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