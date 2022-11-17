Контрактнику из Бурятии недоплатили деньги

В ситуацию пришлось вмешаться военной прокуратуре



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать одного из военнослужащих. Женщина рассказала, что ему выплатили не всё полагающее денежное довольствие.



Омбудсмен, в свою очередь, инициировала проверку, которой занялась военная прокуратура Южно-Сахалинского гарнизона. Она подтвердила, что контрактник и в самом деле не получил часть своих денег. Однако нарушения, выявленные ещё в июле-августе, в воинской части так и не устранили.



В итоге командованию в/ч внесли соответствующее представление. После этого оно направило в управление кадров Восточного военного округа денежные ведомости с указанием периодов, за которые довольствие военнослужащему перечислили не полностью.

