В ситуацию пришлось вмешаться военной прокуратуре
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать одного из военнослужащих. Женщина рассказала, что ему выплатили не всё полагающее денежное довольствие.
Омбудсмен, в свою очередь, инициировала проверку, которой занялась военная прокуратура Южно-Сахалинского гарнизона. Она подтвердила, что контрактник и в самом деле не получил часть своих денег. Однако нарушения, выявленные ещё в июле-августе, в воинской части так и не устранили.
В итоге командованию в/ч внесли соответствующее представление. После этого оно направило в управление кадров Восточного военного округа денежные ведомости с указанием периодов, за которые довольствие военнослужащему перечислили не полностью.
Контрактнику из Бурятии недоплатили деньги
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