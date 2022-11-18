В Улан-Удэ небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, местами умеренные снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, метели, позёмка, заносы.
Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами -7,-12.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, позёмка. Температура ночью -7,-9, днём -1,-3.
В районах Бурятии ожидаются метели
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