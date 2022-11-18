18 ноября

17 ноября

Популярное

В районах Бурятии ожидаются метели

В районах Бурятии ожидаются метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, местами умеренные снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, метели, позёмка, заносы.

Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами -7,-12.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, позёмка. Температура ночью -7,-9, днём -1,-3.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля
Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля
Общество, 17.11.2022
Первый концерт состоится 26 декабря в Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»
В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»
Общество, 17.11.2022
На ней представят изделия из байкальской древесины
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
Общество, 17.11.2022
Соревнования проведут в Хоринском районе
21 ноября стартует Большой Дальневосточный квест
21 ноября стартует Большой Дальневосточный квест
Общество, 17.11.2022
За путёвки в регионы Дальнего Востока могут побороться все жители России старше 14 лет
В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль
В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль
Общество, 17.11.2022
В рамках мероприятия пройдёт награждение лучших молодых учёных Бурятии
В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов
В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов
Общество, 17.11.2022
За победу борются спортсмены Улан-Удэ, Иркутска и Забайкалья
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации 36-летним сержантом
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации 36-летним сержантом
Общество, 17.11.2022
Даши Цыбигон представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В Улан-Удэ станцевали «Осенний марафон»
В Улан-Удэ станцевали «Осенний марафон»
Общество, 17.11.2022
В Бурятии завершились региональные соревнования по танцевальному спорту
Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
Общество, 17.11.2022
Она выиграла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина»
Южная Корея будет сотрудничать в проекте восстановления реки в Монголии
Южная Корея будет сотрудничать в проекте восстановления реки в Монголии
Общество, 17.11.2022
Сэлбэ-гол протекает через Улан-Батор и является одной из рек бассейна Селенги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^