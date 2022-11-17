В Бурятии врач-стоматолог рассказала о профилактике кариеса у детей

Как известно, кариес зубов – это заболевание твёрдых тканей зуба, возникающее при нерегулярной гигиене полости рта и избыточном употреблении сладостей. Основной виновник появления детского кариеса – различные кислоты, которые выделяются бактериями, обитающими в полости рта. Если не уделять должное внимание гигиене, агрессивные вещества будут разъедать зубную эмаль, способствуя деминерализации тканей и образованию кариозных полостей.По словам Тамары Булдаевой, факторов, которые способны привести к развитию кариеса и стать причиной возникновения заболевания у детей, очень много. Среди них: наследственность; несоблюдение гигиены; неправильное питание; врожденные дефекты эмали; скученность зубов, которая мешает тщательной очистке; болезни желудочно-кишечного тракта; сниженный иммунитет; дефицит кальция в организме и даже неблагоприятная экология. Кроме этого, кариес у детей раннего возраста (бутылочный кариес) провоцируют: соматические и инфекционные заболевания у детей; недостаточное слюноотделение; хронические болезни у родителей; передача кариозных микробов от матери; длительное кормление ребенка грудью или из бутылочки (для малышей от года); плохая гигиена ротовой полости.В любом случае кариес зубов у детей вне зависимости от причины, стадии и симптоматики требует немедленного профессионального лечения. Однако болезнь всегда легче предупредить, тем более что профилактика кариеса включает в себя несложные мероприятия. Правда, здесь требуется дисциплина: за детей ответственны родители, которые должны обучить ребёнка уходу за зубами и постоянно его контролировать.Как рассказала главный внештатный детский специалист-стоматолог Минздрава РБ, процедура по уходу за полостью рта должна быть регулярной и осуществляться утром после завтрака и вечером перед сном. Время чистки зубов – 3 минуты. Основные средства гигиены полости рта: мануальная зубная щётка/электрическая зубная щетка и зубная паста (по рекомендации врача – стоматолога). Также существуют дополнительные средства гигиены полости рта: флоссы (зубные нити), ополаскиватели для полости рта, ирригаторы, зубные ёршики и прочее.Также для укрепления эмали зубов необходимо соблюдать правильное питание. Чтобы зубы были крепкими, нужно включать в рацион продукты, богатые кальцием, фосфором, магнием, цинком, марганцем и медью. Кальций содержится в молоке и молочных продуктах (особенно много его в твороге и сыре), в петрушке, кураге, фасоли и зеленом луке. Богаты кальцием и фосфором одновременно белокочанная капуста, тыква и крыжовник. Фосфор входит в состав практически всех морепродуктов, много его в рыбе (больше в морской). В сыре большое количество магния. Ещё одним необходимым для зубов микроэлементом является фтор. Основным его источником служит фторированная соль, которую надо использовать при приготовлении пищи.Полезные для зубов продукты должны содержать небольшое количество сахара, достаточное количество витаминов и минеральных веществ. Полезно употреблять твёрдую пищу, сырые овощи и фрукты. Кроме этого, полезными продуктами для зубов являются орехи, сухофрукты, молоко, сыр, мясо, рыба и чай. И наоборот, вредно есть карамель, леденцы, шоколад; пить сладкие газированные напитки и жевать сахаросодержащую жевательную резинку. Поэтому нужно исключить употребление сахаросодержащих продуктов (сладости, печенье и т.п.) между основными приёмами пищи, а также исключить употребление сладких газированных напитков.Помимо этого, врач-стоматолог также напомнила, что для профилактики кариеса зубов необходимо 2 раза в год посещать стоматолога с целью профессиональной чистки зубов, покрытия зубов фторидсодержащим лаком.Особенно Тамара Булдаева подчеркнула, что если на зубах появились тёмно-серые пятна, если зубы реагируют на холодное, горячее, сладкое, кислое, а уж тем более, если на зубах видны кариозные полости, то, явно у ребенка кариес. Надо немедленно обратиться к стоматологу! Поэтому важно вовремя посещать стоматолога, для выявления кариеса, его лечения и профилактики, как во временных, так и в постоянных зубах.- На жевательных поверхностях моляров есть глубокие ямки (фиссуры), которые быстро поражаются кариесом. Для защиты от кариеса сразу же после прорезывания этих зубов надо провести герметизацию фиссур, которая включает заполнение углублений специальным материалом. Герметизация фиссур – лучшая профилактика кариеса, - добавила врач.