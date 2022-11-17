Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО

Юные спортсмены завоевали более 30 медалей турнира



10 ноября во Владивостоке завершилось первенство Дальнего Востока по классическим шахматам. Более 400 юных шахматистов из десяти регионов Дальневосточного федерального округа в течение девяти дней боролись за путевки на детско-юношеское первенство России, об этом сообщает федерация шахмат РФ.



В соревнованиях успешно выступили представители Бурятии. Первыми завершили турнир самые младшие участники – в возрастной группе до 9 лет. Второе место у мальчиков, уступив по коэффициенту победителю, занял Дмитрий Т. У девочек второй стала Саруул Б.



В группе девочек до 11 лет первой стала Сэлмэг Т. В группе мальчиков до 13 лет третьим был Алдар М. Среди девочек в этой группе с 7,5 очками первой стала Татьяна И.



Среди юношей до 15 лет по 7,5 очков набрали представители Бурятии Роман Г. и Алдар Т. По коэффициенту Роман стал первым, Алдар вторым.



«Бронза» в группе юношей до 17 лет у Батора Ж. Среди девушек в этой группе 9 очков из 9 набрала Сойжина К. (Бурятия).



В самой старшей возрастной группе среди девушек до 19 лет победила Дарима Саргаева, показавшая стопроцентный результат.



13 ноября завершилось окружное первенство по быстрым шахматам. У девочек до 9 лет победила Саруул Б. Победу у мальчиков до 11 лет завоевал Артём С, а у девочек первенствовала Сэлмэг Т.



В рапиде у девочек до 13 лет «серебро» досталось Татьяне И. У мальчиков до 15 лет второе место ушло к Булату В., третье – к Алдару Б. Ещё одна «бронза» в этой возрастной категории у девочек ушла к Арьяне Ж.



Пьедестал у юношей до 17 лет был полностью занят шахматистами Бурятии. Призовые места, начиная с первого, заняли Алдар Т., Батор Ж. и Алдар Б. Также первое и второе место у девушек до 17 лет заняли спортсменки республики: Мария Х. и Сойжина К. соответственно.



Ещё одну медаль в рапиде – «серебро» - выиграла Дарима Саргаева у девушек до 19 лет.



14 ноября прошёл последний день первенства ДФО по блицу. Спортсмены Бурятии вновь стали победителями и призёрами соревнований.



Очередное «золото» завоевала Саруул Б. у девочек до 9 лет. Артём С. выиграл «серебро» у мальчиков до 11 лет, а Сэлмэг Т.второе место – у девочек этого же возраста.



Алдар М. победил среди мальчиков до 13 лет, а Татьяна И. – среди девочек до 13 лет. Вторым у юношей до 15 лет в блице стал Роман Г. Первой у девушек до 15 лет была Арьяна Ж., второй – Виктория Б.



Сойжина К. выиграла первенство по блицу среди девушек до 17 лет. А Дарима Саргаева вновь стала победительницей у девушек до 19 лет.



В решении шахматных композиций у спортсменов Бурятии было завоёвано две медали. Среди мальчиков до 9 лет первое место занял Баир И., третье – Дмитрий Т.

