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Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО

Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Юные спортсмены завоевали более 30 медалей турнира

10 ноября во Владивостоке завершилось первенство Дальнего Востока по классическим шахматам. Более 400 юных шахматистов из десяти регионов Дальневосточного федерального округа в течение девяти дней боролись за путевки на детско-юношеское первенство России, об этом сообщает федерация шахмат РФ.

В соревнованиях успешно выступили представители Бурятии. Первыми завершили турнир самые младшие участники – в возрастной группе до 9 лет. Второе место у мальчиков, уступив по коэффициенту победителю, занял Дмитрий Т. У девочек второй стала Саруул Б.

В группе девочек до 11 лет первой стала Сэлмэг Т. В группе мальчиков до 13 лет третьим был Алдар М. Среди девочек в этой группе с 7,5 очками первой стала Татьяна И.

Среди юношей до 15 лет по 7,5 очков набрали представители Бурятии Роман Г. и Алдар Т. По коэффициенту Роман стал первым, Алдар вторым.

«Бронза» в группе юношей до 17 лет у Батора Ж. Среди девушек в этой группе 9 очков из 9 набрала Сойжина К. (Бурятия).

В самой старшей возрастной группе среди девушек до 19 лет победила Дарима Саргаева, показавшая стопроцентный результат.

13 ноября завершилось окружное первенство по быстрым шахматам. У девочек до 9 лет победила Саруул Б. Победу у мальчиков до 11 лет завоевал Артём С, а у девочек первенствовала Сэлмэг Т.

В рапиде у девочек до 13 лет «серебро» досталось Татьяне И. У мальчиков до 15 лет второе место ушло к Булату В., третье – к Алдару Б. Ещё одна «бронза» в этой возрастной категории у девочек ушла к Арьяне Ж.

Пьедестал у юношей до 17 лет был полностью занят шахматистами Бурятии. Призовые места, начиная с первого, заняли Алдар Т., Батор Ж. и Алдар Б. Также первое и второе место у девушек до 17 лет заняли спортсменки республики: Мария Х. и Сойжина К. соответственно.

Ещё одну медаль в рапиде – «серебро» - выиграла Дарима Саргаева у девушек до 19 лет.

14 ноября прошёл последний день первенства ДФО по блицу. Спортсмены Бурятии вновь стали победителями и призёрами соревнований.

Очередное «золото» завоевала Саруул Б. у девочек до 9 лет. Артём С. выиграл «серебро» у мальчиков до 11 лет, а Сэлмэг Т.второе место – у девочек этого же возраста.

Алдар М. победил среди мальчиков до 13 лет, а Татьяна И. – среди девочек до 13 лет. Вторым у юношей до 15 лет в блице стал Роман Г. Первой у девушек до 15 лет была Арьяна Ж., второй – Виктория Б.

Сойжина К. выиграла первенство по блицу среди девушек до 17 лет. А Дарима Саргаева вновь стала победительницей у девушек до 19 лет.

В решении шахматных композиций у спортсменов Бурятии было завоёвано две медали. Среди мальчиков до 9 лет первое место занял Баир И., третье – Дмитрий Т.
Бурятия шахматы первенство ДФО спорт

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