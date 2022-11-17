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Депутат из Бурятии встретила в Донецке земляков

Депутат из Бурятии встретила в Донецке земляков
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Они сделали несколько «осторожных» снимков с флагом Бурятии

Депутат Народного Хурала от Северобайкальска Оксана Бухольцева с сентября живёт и работает в Донецкой народной республике – преподаёт физику в местном лицее. ДНР недавно стала частью РФ. Народная избранница регулярно делится в соцсетях новостями об обстановке в новом российском регионе и о наших бойцах.

Накануне парламентарий встретила в Донецке участников СВО, которые покупали sim-карты и мобильные телефоны. Среди военных оказалось и несколько жителей Бурятии. Один из них подошёл к Бухольцевой, которая стояла возле здания банка, и поздоровался, назвав её по имени-отчеству.

Мужчина представился Батором, служащим в одной из бурятских воинских частей, и сообщил, что читает посты депутата во «ВКонтакте».

- Я была очень рада. Только вот поговорить не оказалось возможности – у меня был урок, – призналась Оксана Бухольцева. – После дошла с бойцами до центра обслуживания абонентов. А там военных – тьма-тьмущая. Восстанавливают сим-карты. И наши еравнинцы тут. Аж пять бойцов в одном месте. Поговорили.

 

Народная избранница даже устроила экспресс-фотосессию с земляками и флагом Бурятии. Правда, с бурятским триколором (судя по всему, из-за жёлто-синей расцветки как у украинского) приходится осторожничать. «Быстро сделали фото и аккуратно сложили в карман», – добавила Бухольцева.

Участники спецоперации вручили ей мягкую игрушку – зайца и букет роз. Так они отблагодарили парламентария за помощь в сборе вещей и инструментов, которые потребовались на передовой. Оксана Бухольцева призналась, что такого не ожидала.

- Говорю: это ж не я, а много людей участвовали в сборе, вот и получилась помощь – инструменты, пилы, генератор, пауэрбанки и др. А я просто тут, рядом, – заключила она.


депутаты Народного Хурала ДНР

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