Депутат из Бурятии встретила в Донецке земляков









Народная избранница даже устроила экспресс-фотосессию с земляками и флагом Бурятии. Правда, с бурятским триколором (судя по всему, из-за жёлто-синей расцветки как у украинского) приходится осторожничать. «Быстро сделали фото и аккуратно сложили в карман», – добавила Бухольцева.



Участники спецоперации вручили ей мягкую игрушку – зайца и букет роз. Так они отблагодарили парламентария за



- Говорю: это ж не я, а много людей участвовали в сборе, вот и получилась помощь – инструменты, пилы, генератор, пауэрбанки и др. А я просто тут, рядом, – заключила она.

Народная избранница даже устроила экспресс-фотосессию с земляками и флагом Бурятии. Правда, с бурятским триколором (судя по всему, из-за жёлто-синей расцветки как у украинского) приходится осторожничать. «Быстро сделали фото и аккуратно сложили в карман», – добавила Бухольцева.Участники спецоперации вручили ей мягкую игрушку – зайца и букет роз. Так они отблагодарили парламентария за помощь в сборе вещей и инструментов , которые потребовались на передовой. Оксана Бухольцева призналась, что такого не ожидала.- Говорю: это ж не я, а много людей участвовали в сборе, вот и получилась помощь – инструменты, пилы, генератор, пауэрбанки и др. А я просто тут, рядом, – заключила она.









Депутат Народного Хурала от Северобайкальска Оксана Бухольцева с сентября живёт и работает в Донецкой народной республике – преподаёт физику в местном лицее. ДНР недавно стала частью РФ. Народная избранница регулярно делится в соцсетях новостями об обстановке в новом российском регионе и о наших бойцах.Накануне парламентарий встретила в Донецке участников СВО, которые покупали sim-карты и мобильные телефоны. Среди военных оказалось и несколько жителей Бурятии. Один из них подошёл к Бухольцевой, которая стояла возле здания банка, и поздоровался, назвав её по имени-отчеству.Мужчина представился Батором, служащим в одной из бурятских воинских частей, и сообщил, что читает посты депутата во «ВКонтакте».- Я была очень рада. Только вот поговорить не оказалось возможности – у меня был урок, – призналась Оксана Бухольцева. – После дошла с бойцами до центра обслуживания абонентов. А там военных – тьма-тьмущая. Восстанавливают сим-карты. И наши еравнинцы тут. Аж пять бойцов в одном месте. Поговорили.