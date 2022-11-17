Александр Иванов был почётным гражданином Бичурского района
В Бичурской школе №5 посёлка Сахарный Завод в Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Бичурского района, отличнику народного просвещения РСФСР, учителю Александру Иванову.
- В 20 лет Александр Никитович лишился ног и правой руки. Тем не менее, это не помешало ему окончить институт, 30 лет проработать в школе учителем физики, черчения, рисования и вести кружок «Умелые руки», создать крепкую и дружную семью, - сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
Александр Иванов ушёл из жизни в июле этого года. Местные жители очень гордятся и помнят этого замечательного человека. В благодарность от коллег, учеников и жителей посёлка в школе установлена мемориальная доска.
В районе Бурятии открыли памятную доску учителю
Общество, Фото:
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