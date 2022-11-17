Цирк Бурятии соединяет сердца

В начале октября министр культуры Бурятии Соелма Дагаева проинформировала о новых кадровых решениях в учреждениях культуры. В ряду назначений не осталось незамеченным поступление на должность нового художественного руководителя Государственного цирка Бурятии балетмейстера-хореографа Алдара Кынзыбеева, сменившего на этом посту Туяну Догданову.
До сих пор должность руководителя балета оставалась вакантной. И вот на днях в коллектив пришёл работать молодой артист Влад Новокрещенных, до этого работавший в прославленном театре песни и танца «Байкал», рассказали в пресс-службе цирка Бурятии.
- Мы рады, когда в наши учреждения приходят такие талантливые молодые артисты, полные желания творить. Цирк – это сложное искусство, это ежедневный труд, требующий, прежде всего, силы воли и духа, выносливости, терпения и самодисциплины. Я желаю Владу новых творческих свершений! - сказала Соелма Дагаева.
Безусловно, артисту было трудно решиться на такие серьёзные перемены в своей профессиональной деятельности, но одной из основных причин перехода в цирк стала возлюбленная молодого человека. Теперь его любимая, Дулма Пунцукова - одна из ведущих гимнасток цирка - будет партнёром в номерах.
- Конечно, это решение далось ему трудно, ведь он работал в самом лучшем театре Бурятии, учился в хореографическом колледже восемь лет, вся его жизнь – танец. Но он – боец и решил попробовать себя на новом поприще, освоить нелёгкую профессию, решил расти и пробовать что-то новое, неизведанное. Это его точка роста и я очень им горжусь! - сказала Дулма Пунцукова.
Пара познакомилась в ФСК во время выступления совместной культурной программы на открытии чемпионата мира по женскому боксу, который проходил осенью 2019 года. С тех пор молодые не расстаются и по работе часто встречаются на культурных мероприятиях. По иронии судьбы в этом же ФСК в августе этого года Влад сделал предложение руки и сердца Дулме перед огромной аудиторией в ФСК, когда завершилось цирковое представление Zam life (12+). Дулма растрогалась и всплакнула, давая согласие.
- Ещё до знакомства с Дулмой я твёрдо решил, что она станет моей женой. Помню, даже маме об этом сказал. Теперь моя душа спокойна - мы вместе, - признался Влад.
Решение прийти в цирк связано не только с желанием быть рядом с любимой, но и попробовать себя на новом поприще, уже под куполом цирка.
Художественный руководитель бурятского цирка Алдар Кынзыбеев признаётся, что рад пополнению в рядах артистов.
- Мы возлагаем на Влада большие надежды. Он профессиональный танцор, отлично владеет своим телом. Вместо меня он станет партнёром Дулмы в воздушных номерах. Это большая ответственность. Думаю, что Влад справится. Впереди много работы, - сказал Алдар Намсараевич.
Вот так цирк Бурятии соединяет судьбы людей. Кстати сказать, в коллективе работает несколько супружеских пар и это ничуть не мешает работе, наоборот, как говорят артисты – совместное творчество мотивирует и заряжает.
Пара познакомилась в ФСК во время выступления совместной культурной программы на открытии чемпионата мира по женскому боксу, который проходил осенью 2019 года. С тех пор молодые не расстаются и по работе часто встречаются на культурных мероприятиях. По иронии судьбы в этом же ФСК в августе этого года Влад сделал предложение руки и сердца Дулме перед огромной аудиторией в ФСК, когда завершилось цирковое представление Zam life (12+). Дулма растрогалась и всплакнула, давая согласие.
- Ещё до знакомства с Дулмой я твёрдо решил, что она станет моей женой. Помню, даже маме об этом сказал. Теперь моя душа спокойна - мы вместе, - признался Влад.
Решение прийти в цирк связано не только с желанием быть рядом с любимой, но и попробовать себя на новом поприще, уже под куполом цирка.
Художественный руководитель бурятского цирка Алдар Кынзыбеев признаётся, что рад пополнению в рядах артистов.
- Мы возлагаем на Влада большие надежды. Он профессиональный танцор, отлично владеет своим телом. Вместо меня он станет партнёром Дулмы в воздушных номерах. Это большая ответственность. Думаю, что Влад справится. Впереди много работы, - сказал Алдар Намсараевич.
Вот так цирк Бурятии соединяет судьбы людей. Кстати сказать, в коллективе работает несколько супружеских пар и это ничуть не мешает работе, наоборот, как говорят артисты – совместное творчество мотивирует и заряжает.