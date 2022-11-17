В Санкт-Петербурге впервые презентуют бурятское этно-шоу «Жёлтая степь»





Возрастное ограничение 6+



Справка:



«Буин-Хан» – это московский городской творческий коллектив. Он существует уже семь лет и постоянно развивается, обучая новых молодых танцоров и принимая их в дружную семью. Здесь исполняют танцы разных народов, изучают их, погружаются в мировоззрение и традиции каждого. Основой творчества команды стали культуры Азии и Севера.





Студия «Буин Хан» впервые выступит в Санкт-Петербурге с новым этно-шоу «Жёлтая степь». В мае этого года премьера шоу прошла в Москве. Артисты в танцах и песнях расскажут о жизни, культуре, традициях, обрядах кочевых народов.- Завораживающие танцы, аутентичное звучание национальных инструментов, потрясающие костюмы, шаманская мистика, звуки буддийских барабанов, медитативное горловое пение — все это переплетется в нашем новом этно-шоу «Желтая степь», - сообщают организаторы.Мероприятие состоится 26 ноября в Доме молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга.