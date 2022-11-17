Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В 2021 году он стал лучшим спортклубом республики



Студенческий спортивный клуб «Байкальские волки» Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова стал победителем в номинации «Лучший студенческий спортивный клуб Дальневосточного федерального округа». Итоги сезона 2021/2022 были подведены на всероссийском форуме студенческих спортивных клубов в Дагестане, где собрались лидеры и активисты спортклубов. Лучших отметили в 17 командных номинациях.



Напомним, что ранее ССК «Байкальские волки» стали лауреатом республиканской премии в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп – 2021» в номинации «Лучший спортивный клуб».



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в республике 51 организация занимается развитием студенческого спорта.

