В 2021 году он стал лучшим спортклубом республики
Студенческий спортивный клуб «Байкальские волки» Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова стал победителем в номинации «Лучший студенческий спортивный клуб Дальневосточного федерального округа». Итоги сезона 2021/2022 были подведены на всероссийском форуме студенческих спортивных клубов в Дагестане, где собрались лидеры и активисты спортклубов. Лучших отметили в 17 командных номинациях.
Напомним, что ранее ССК «Байкальские волки» стали лауреатом республиканской премии в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп – 2021» в номинации «Лучший спортивный клуб».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в республике 51 организация занимается развитием студенческого спорта.
Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Абсолютными победителями признаны школьники из Бичурского района
В 2021 году он стал лучшим спортклубом республики
Председателем станет главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье
Спортсмен выиграл «серебро» в классическом троеборье среди юниоров
В рамках недели Всемирного дня ребёнка главный внештатный детский специалист-стоматолог Минздрава РБ Тамара Булдаева рассказала «Байкал-Daily» о профилактике кариеса у детей
В ситуацию пришлось вмешаться военной прокуратуре
Пока власти готовы только обеспечивать их дровами
Акция прошла в честь Дня памяти жертв ДТП
Они сделали несколько «осторожных» снимков с флагом Бурятии
Вводить его без согласия людей власти не станут
Событие состоится 26 ноября в Доме Молодёжи
Новым руководителем балета в труппе бурятского цирка стал жених одной из артисток
Бойцы из Бурятии и Якутии прошли предварительную подготовку
Сеть экологических троп появилась в селе Турка
Выставка продлится до 30 января 2023 года