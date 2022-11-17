В Бурятии завершились региональные соревнования по танцевальному спорту
С 12 по 13 ноября в Улан-Удэ прошёл региональный турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон». В рамках соревнований состоялись первенства города и Союза танцевального спорта Бурятии среди соло исполнителей.
Турнир собрал 334 участника из Гусиноозёрска, Улан-Удэ, Ангарска, Читы и других населённых пунктов. На первенство Улан-Удэ вышли 186 участников – 93 пары. В первенстве СТС РБ приняли участие 47 исполнителей. В региональном турнире категории «В» – 162 участника (81 пара).
Танцоров оценивало профессиональная судейская бригада из представителей Красноярска, Ачинска, Иркутска, Лобни (Московская область), Ангарска, Читы и Хабаровска. Танцоры соревновались по 18 категориям. В двоеборье, европейской и латиноамериканской программах выступали категории «Дети-1» (7-9 лет) – 6 танцев, «Дети-2» (10-11 лет) – 8 танцев. «Юниоры-1» (12-13 лет), «Юниоры-2» (14-15 лет), «Молодёжь» (16-18 лет), «Молодежь-2» (16-21 лет) танцевали 10 танцев в европейской и латиноамериканской программах.
Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, абсолютными победителями первенства Улан-Удэ стали пары:
- Бато Ц. и Дангина Р., категория «Дети-1», танцевально-спортивный клуб «Милан»;
- Тимур А. и Зоя А., категория «Дети-2», танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»;
- Никита З. и Алина С., категория «Юниоры-1», танцевально-спортивный клуб «Данс Лидер»;
- Сергей Ж. и Ирина Д., категория «Юниоры-2», танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»;
- Тамир Г. и Галина Д., категория «Молодёжь», танцевально-спортивный клуб «Вдохновение».
В Улан-Удэ станцевали «Осенний марафон»
Общество, Фото:
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