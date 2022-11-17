Победителя ждёт ценный приз
В Забайкальском крае объявлен конкурс на лучший дизайн региональной социальной карты. Планируется, что «Карты жителя» объединит в себе все необходимые жителям края цифровые услуги и станет универсальным платежным средством.
Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить проект оформления карты и направить его вместе с заявкой на электронную почту: [email protected] Положение о конкурсе можно найти на официальном портале Забайкалья.
- По внешнему виду это будет обычная банковская карта, какие есть у многих. Но нам бы хотелось, чтобы она отражала индивидуальность забайкальцев. Мы не хотим ограничивать каким-то направлением, например, историей или культурой. Рассмотрим все варианты. Пока речь идет только о визуальном оформлении. О сроках эмиссии карт пока говорить рано, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.
Все конкурсанты получат дипломы об участии, а победителя ждёт ценный приз, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
Объявлен конкурс на лучший дизайн «Карты жителя Забайкалья»
Общество, Фото:
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