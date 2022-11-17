В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль

В рамках мероприятия пройдёт награждение лучших молодых учёных Бурятии



С 24 по 26 ноября в Улан-Удэ состоится республиканский научно-образовательный фестиваль «Наука и технологии Республики Бурятия – 2022». Мероприятие пройдёт на базе республиканского бизнес инкубатора в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.



Программа фестиваля включает в себя выступления ведущих учёных региона, лекции молодых учёных, презентации стартап проектов студентов и «научные битвы». Программу фестиваля можно посмотреть на сайте министерства образования РБ.



К участию в работе секций приглашается молодёжь. Возможно дистанционное участие. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.



Возрастное ограничение 16+

