В рамках мероприятия пройдёт награждение лучших молодых учёных Бурятии
С 24 по 26 ноября в Улан-Удэ состоится республиканский научно-образовательный фестиваль «Наука и технологии Республики Бурятия – 2022». Мероприятие пройдёт на базе республиканского бизнес инкубатора в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
Программа фестиваля включает в себя выступления ведущих учёных региона, лекции молодых учёных, презентации стартап проектов студентов и «научные битвы». Программу фестиваля можно посмотреть на сайте министерства образования РБ.
К участию в работе секций приглашается молодёжь. Возможно дистанционное участие. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль
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