В Туве на два дня закроют движение через погранпункты

Эти дни объявлены санитарными



24 и 26 ноября в Туве, на пунктах пропуска через государственную границу «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» движение будет приостановлено. По информации агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, эти дни на пограничных переходах объявлены санитарными в связи с празднованием государственных праздников Монголии. При этом 25 ноября пограничные переходы через государственную границу Российской Федерации будут работать в штатном режиме.



Как уточнили в агентстве, решение об объявлении санитарных дней принято координационным советом двустороннего грузопассажирского автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хандагайты (Боршо)».



- Всем, кто планирует посещение сопредельного государства, следует скорректировать даты своих поездок с учётом предстоящих санитарных дней, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

