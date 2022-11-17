Эти дни объявлены санитарными
24 и 26 ноября в Туве, на пунктах пропуска через государственную границу «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» движение будет приостановлено. По информации агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, эти дни на пограничных переходах объявлены санитарными в связи с празднованием государственных праздников Монголии. При этом 25 ноября пограничные переходы через государственную границу Российской Федерации будут работать в штатном режиме.
Как уточнили в агентстве, решение об объявлении санитарных дней принято координационным советом двустороннего грузопассажирского автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хандагайты (Боршо)».
- Всем, кто планирует посещение сопредельного государства, следует скорректировать даты своих поездок с учётом предстоящих санитарных дней, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве на два дня закроют движение через погранпункты
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