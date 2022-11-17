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Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном

Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Мунко Батомункуев стал лучшим в номинации «Эстрадный вокал»

Уроженец села Цокто-Хангил Агинского Бурятского округа Мунко Батомункуев стал лауреатом I степени V международного фестиваля-конкурса «Орфей», посвящённого памяти российского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева в номинации «Эстрадный вокал. Соло»(возрастная категория 26-35 лет).

Мероприятие состоялось в городе Грозный Чеченской Республики. Лучшие вокалисты из стран зарубежья и других регионов России боролись за победу в нескольких номинациях и гран-при «Орфей-2022».

Солист Новосибирского городского духового оркестра Мунко Батомункуев из династии известных в округе исполнителей народных песен. В их семье три лауреата международного конкурса имени Л. Линховоина, два дипломанта международного бурятского фестиваля «Алтаргана», обладатели гран-при праздника тысячелетия Гэсэриады в Бурятии.

- Его дед Бадмажаб был известным самодеятельным исполнителем, отец Барас обладал прекрасным голосом. Мунко начал петь будучи учеником восьмого класса АСОШ №1. С тех пор Мунко побеждал на фестивалях «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», становился лауреатом конкурса вокалистов имени народного артиста СССР Дугаржаба Дашиева, лауреатом международного фестиваля детского и юношеского творчества «Славянский венок» (Болгария), - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Мунко Батомункуев – выпускник колледжа искусств имени П.И. Чайковского. В 2016 году был отмечен золотой медалью международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в номинации «Бурятская эстрадная песня». В 2020 году стал студентом Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки. Также он был удостоен звания лауреата третьей степени XIII международного конкурса вокалистов имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина, прошедшего в Агинском округе.
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