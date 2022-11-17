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В Бурятии вблизи Байкала построили пешеходную и велосипедные тропы

В Бурятии вблизи Байкала построили пешеходную и велосипедные тропы
Общество, 
Сеть экологических троп появилась в селе Турка

В селе Турка Прибайкальского района Бурятии появилась сеть экологических троп.

На её создание АО ОЭЗ «Байкальская гавань» выиграла грант в форме субсидии для реализации проекта в сфере экологического туризма. Размер гранта составил 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Была спроектирована сеть троп, а сейчас выполнен первый этап работ. Построены экологическая пешеходная тропа длиной 700 метров и две велосипедные тропы (4,5 км и 4,8 км) базового уровня.

Все маршруты берут своё начало от входной группы, оборудованной местами для отдыха, информационными щитами и парковкой. Здесь можно сделать запоминающиеся фотографии, отдохнуть и оставить автомобиль.

 
Пешеходный маршрут завершается на обзорной площадке с оборудованной релакс-станцией (скамейки, настилы, гамаки).

Первый велосипедный маршрут заканчивается на отвороте к реке Коточик. Здесь установлена беседка, в которой туристы могут перевести дух и насладиться прекрасным видом.

Второй велосипедный маршрут заканчивается возле природного памятника «Черепаха».

Вдоль всех маршрутов установлены знаки навигации.

В будущем, как сообщил директор ОЭЗ «Байкальская Гавань» Максим Шарипов, планируется продолжать развивать эти тропы.

Второй этап обустройства будет заключаться в маркировке и обработке пешеходного маршрута более сложного уровня, по маршруту: Маяк – Половинка (Турка) – Смотровая площадка – Черепаха – Горячинск.

Байкал экологическая тропа пешеходная тропа велосипеды

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