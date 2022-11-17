Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля

Первый концерт состоится 26 декабря в Улан-Удэ
В декабре в Улан-Удэ стартует XIV Байкальский рождественский фестиваль. Традиционное открытие пройдёт 26 декабря в римско-католическом приходе. В 18:00 там начнётся вечер органной музыки (12+). Для зрителей выступит органист Дечебал Григоруцэ (Иркутск) и смешанный хор дирижерско-хорового отделения колледжа искусств имени Чайковского. Художественный руководитель и дирижёр, хормейстер БГАТОиБ — Майдар Дамбаев. Вход на вечер свободный.
Уже после новогодних праздников, 10 января в Бурятском театре оперы и балета зрителей ждёт вечер вокальной музыки (12+). На сцену выйдут солистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля Венера Протасова и Михаил Пирогов — солист БГАТОиБ имени Г. Цыдынжапова, солист Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета «НОВАТ», приглашённый солист Большого театра России. Концертмейстер — народная артистка России Дарима Линховоин.
12 января в КТЦ «Феникс» выступит московская певица Terelya и её бэнд (12+). Как сообщили в Бурятской государственной филармонии, Terelya — это «интеллигентный инди-поп о несчастной и счастливой, простой и сложной, длинной и мимолетной любви».
13 января там же состоится сольный концерт московской группы «Диктофон» (12+). Ранее их можно было услышать на фестивале «Голос кочевников». Теперь у всех жителей Улан-Удэ есть шанс ещё раз увидеть Антона Макарова и его рок-группу в полном составе.
15 января фестиваль завершится концертом (12+) для всех поклонников народной музыки. В «Фениксе» выступят Екатерина Васильева (балалайка, Новосибирск) и русский оркестр «Забайкалье» под управлением Олега Огнева, концертмейстер — Ольга Васильева.
Также, уже традиционно, концерты Рождественского фестиваля пройдут в Кичере, Новом Уояне и Нижнеангарске. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Объявлена программа XIV Байкальского рождественского фестиваля
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