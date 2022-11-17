В больницах находятся более 40 человек
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 22 больных коронавирусом. Днём ранее сообщалось о 20 заражённых.
Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 152 486 случаев заражений. Из них 46% (70 292) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время COVID-19 унёс жизни 3092 человека. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 42 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано шесть человек. В реанимации находятся шесть больных, трое из которых пожилые люди.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 155 человек.
Ещё 22 жителя Бурятии заболели коронавиурсом
Общество, Фото:
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