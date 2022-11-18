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В районе Бурятии посоревнуются в дартс

В районе Бурятии посоревнуются в дартс
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посвятят сохранению бурятского языка

В Бурятии пройдёт I турнир Еравнинского района по дартсу, посвящённый сохранению и развитию бурятского языка. Соревнования состоятся 19 ноября в 10:00 на базе районного ДЮСШ в селе Сосново-Озёрское.

Как сообщает пресс-служба администрации района, турнир проводится в соответствии с действующими международными правилами дартс в дисциплинах «Набор очков» и «301 очко». К участию допускаются все желающие от 18 лет и старше. Приветствуется наличие собственных дротиков.

Программа мероприятия:
9:00 – Разминка. Начало регистрации участников турнира
10:00 - Торжественное открытие турнира
10:30 - Начало турнира «Набор очков» (игрок совершает 7 подходов по 3 дротика - сумма подходов засчитывается в результат)
13:00 - Финал (в финале остаются по 3 мужчины и 3 женщины). Личный турнир «301 очко»
15:00 - Награждение победителей. Торжественное закрытие турнира

Возрастное ограничение 0+
дартс Бурятия спорт турнир Еравнинский район

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