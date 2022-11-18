В районе Бурятии посоревнуются в дартс

Соревнования посвятят сохранению бурятского языка



В Бурятии пройдёт I турнир Еравнинского района по дартсу, посвящённый сохранению и развитию бурятского языка. Соревнования состоятся 19 ноября в 10:00 на базе районного ДЮСШ в селе Сосново-Озёрское.



Как сообщает пресс-служба администрации района, турнир проводится в соответствии с действующими международными правилами дартс в дисциплинах «Набор очков» и «301 очко». К участию допускаются все желающие от 18 лет и старше. Приветствуется наличие собственных дротиков.



Программа мероприятия:

9:00 – Разминка. Начало регистрации участников турнира

10:00 - Торжественное открытие турнира

10:30 - Начало турнира «Набор очков» (игрок совершает 7 подходов по 3 дротика - сумма подходов засчитывается в результат)

13:00 - Финал (в финале остаются по 3 мужчины и 3 женщины). Личный турнир «301 очко»

15:00 - Награждение победителей. Торжественное закрытие турнира



Возрастное ограничение 0+

