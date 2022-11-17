Соревнования проведут в Хоринском районе
19 ноября в Бурятии состоится I республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы мастера спорта международного класса, чемпиона России и мира среди мастеров ковра Булата Дашинимаева. Соревнования пройдут в Хоринске. Местом проведения турнира станет Хоринская спортивная детско-юношеская школа.
- Булат Дашинимаев – именитый хоринский борец, родом из села Амгаланта, многократный победитель и призёр соревнований по вольной борьбе различного уровня, чемпион по национальной борьбе районного Сурхарбана, Игр 108 субурганов Анинского дацана, мастер спорта международного класса. В прошлом году Булат Гуро-Дармаевич завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди мастеров ковра в Греции, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В спортивных состязаниях примут участие юные борцы с районов республики. Также ожидается приезд участников с Иркутской области и Забайкальского края.
Соревнования будут проходить по следующим возрастным категориям:
- юноши 2012-2014 гг.р. в весовых категориях 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг;
- юноши 2009-2011 гг.р. в весовых категориях 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 48 кг;
- юноши 2006-2008 гг.р. в весовых категориях 46 кг, 50 кг, 59 кг.
Начало соревнований в 11:00. Взвешивание участников состоится с 8:00. Церемония торжественного открытия начнётся в 13:30.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
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