Спортсмен выиграл «серебро» в классическом троеборье среди юниоров
С 12 по 21 ноября в городе Тула, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оружейник» проходят международные соревнования по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому, жиму) «Содружество наций» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 19-23 лет, девушек и юношей 14-19 лет.
Вчера, 16 ноября, спортсмен из Бурятии Илья Мошкин стал серебряным призёром международных соревнований среди юниоров 19-23 лет года в весовой категории 105 кг по троеборью классическому. Сумма, набранная спортсменом, равна 712,5 кг (присед 270 кг, жим 182,5 кг, тяга становая 260 кг).
Тренирует Илью Мошкина Владимир Колмаков. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ.
Пауэрлифтер из Бурятии стал призёром международных соревнований
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