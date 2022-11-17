В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов

За победу борются спортсмены Улан-Удэ, Иркутска и Забайкалья



С 17 по 20 ноября в Чите проходит XІІІ региональный турнир по волейболу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Николая Тамаровского. Матчи проводятся на игровых площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» Забайкальского госуниверситета.



За победу в состязаниях борются женские и мужские команды из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и районов Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.



Игры турнира начнутся 18 ноября в 16:00, 19 и 20 ноября – в 10:00.



Возрастное ограничение 6+

