За победу борются спортсмены Улан-Удэ, Иркутска и Забайкалья
С 17 по 20 ноября в Чите проходит XІІІ региональный турнир по волейболу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Николая Тамаровского. Матчи проводятся на игровых площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» Забайкальского госуниверситета.
За победу в состязаниях борются женские и мужские команды из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и районов Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ.
Игры турнира начнутся 18 ноября в 16:00, 19 и 20 ноября – в 10:00.
Возрастное ограничение 6+
В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов
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