Преподаватель из Бурятии участвует в лаборатории документального кино

На ней он представит документальный фильм про молодых бурятских скульпторов



Преподаватель студии анимации и 3D-графики Школы креативных индустрий при колледже искусств имени Чайковского Вячеслав Бутуханов участвует в лаборатории документального кино, которая проходит в Туле.



- В рамках лаборатории работаю над документальным фильмом про молодых бурятских скульпторов, поэтому участие в лаборатории интересно для меня, надеюсь результат не заставит себя долго ждать. Цель моего приезда в Тулу налаживание контактов с ведущими документалистами России и обучение монтажу, - рассказал Вячеслав Бутуханов.



Занятия проходили в течение года в формате онлайн, и уже в Туле каждый кинематографист представляет и завершает свой фильм, созданный в рамках лаборатории под руководством Елены Демидовой.



Как отмечают организаторы, лаборатория – формат, который объединяет представителей 20-ти российских регионов.



В рамках лаборатории проходят лекции, творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от известных режиссеров, сценаристов, киноведов и продюсеров; показы нового игрового и неигрового кино.

