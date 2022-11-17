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Преподаватель из Бурятии участвует в лаборатории документального кино

Преподаватель из Бурятии участвует в лаборатории документального кино
Общество,  Фото:pixabay.com
На ней он представит документальный фильм про молодых бурятских скульпторов

Преподаватель студии анимации и 3D-графики Школы креативных индустрий при колледже искусств имени Чайковского Вячеслав Бутуханов участвует в лаборатории документального кино, которая проходит в Туле.

- В рамках лаборатории работаю над документальным фильмом про молодых бурятских скульпторов, поэтому участие в лаборатории интересно для меня, надеюсь результат не заставит себя долго ждать. Цель моего приезда в Тулу налаживание контактов с ведущими документалистами России и обучение монтажу, - рассказал Вячеслав Бутуханов.

Занятия проходили в течение года в формате онлайн, и уже в Туле каждый кинематографист представляет и завершает свой фильм, созданный в рамках лаборатории под руководством Елены Демидовой.

Как отмечают организаторы, лаборатория – формат, который объединяет представителей 20-ти российских регионов.

В рамках лаборатории проходят лекции, творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от известных режиссеров, сценаристов, киноведов и продюсеров; показы нового игрового и неигрового кино.
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