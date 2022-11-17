17 ноября

16 ноября

Популярное

В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»

В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На ней представят изделия из байкальской древесины

5 декабря в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Дух дерева». Мастер по дереву Максим Горкунов и художник-оформитель Екатерина Ефимова представят изделия из байкальской древесины в республиканском центре народного творчества.

- Максим и Екатерина в 2020 году открыли мастерскую «Дух Дерева». Она находится в прибрежной зоне озера Байкал, в посёлке Усть-Баргузин. Там мастера творят свои эксклюзивные изделия из дерева с большой любовью и уважительным отношением к природе. Используют в работе преимущественно байкальскую сплавную древесину. Мастера применяют различные техники обработки древесины: обжиг, пирография, декорирование с использованием натуральных экологических составляющих. Дерево, обработанное вручную, имеет свой неповторимый шарм, мастера сохраняют его природный цвет, рисунок и узор, - сообщает пресс-служба центра.

Деревянные творения мастеров есть в коллекциях в Баргузинском заповеднике, селе Mаксимиxа и городе Улан-Удэ. Сегодня большая мечта молодых мастеров – построить небольшую мастерскую и открыть свой маркет. Отметим, что мастерская «Дух дерева» в этом году стала лауреатом в номинации «Художественная обработка дерева» республиканского конкурса «Уран дархан», который прошёл в рамках подготовки к празднованию столетия Бурятии.

Выставка продлится до 20 декабря этого года.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Бурятия выставка Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
В Бурятии пройдёт борцовский турнир на призы Булата Дашинимаева
Общество, 17.11.2022
Соревнования проведут в Хоринском районе
21 ноября стартует Большой Дальневосточный квест
21 ноября стартует Большой Дальневосточный квест
Общество, 17.11.2022
За путёвки в регионы Дальнего Востока могут побороться все жители России старше 14 лет
В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль
В Улан-Удэ развернётся республиканский научно-образовательный фестиваль
Общество, 17.11.2022
В рамках мероприятия пройдёт награждение лучших молодых учёных Бурятии
В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов
В Чите проходит турнир по волейболу трёх регионов
Общество, 17.11.2022
За победу борются спортсмены Улан-Удэ, Иркутска и Забайкалья
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации 36-летним сержантом
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации 36-летним сержантом
Общество, 17.11.2022
Даши Цыбигон представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В Улан-Удэ станцевали «Осенний марафон»
В Улан-Удэ станцевали «Осенний марафон»
Общество, 17.11.2022
В Бурятии завершились региональные соревнования по танцевальному спорту
Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
Уланудэнка стала призёром всероссийского конкурса «Растим гражданина»
Общество, 17.11.2022
Она выиграла третье место в номинации «Клуб «Растим гражданина»
Южная Корея будет сотрудничать в проекте восстановления реки в Монголии
Южная Корея будет сотрудничать в проекте восстановления реки в Монголии
Общество, 17.11.2022
Сэлбэ-гол протекает через Улан-Батор и является одной из рек бассейна Селенги
В районе Бурятии открыли памятную доску учителю
В районе Бурятии открыли памятную доску учителю
Общество, 17.11.2022
Александр Иванов был почётным гражданином Бичурского района
Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО
Шахматисты Бурятии успешно выступили на первенствах ДФО
Общество, 17.11.2022
Юные спортсмены завоевали более 30 медалей турнира
Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном
Бурятский певец стал лауреатом конкурса «Орфей-2022» в Грозном
Общество, 17.11.2022
Мунко Батомункуев стал лучшим в номинации «Эстрадный вокал»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество, 17.11.2022
Абсолютными победителями признаны школьники из Бичурского района
Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке
Студенческий спортклуб Бурятии стал лучшим на Дальнем Востоке
Общество, 17.11.2022
В 2021 году он стал лучшим спортклубом республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^