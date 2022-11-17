В Улан-Удэ откроется выставка «Дух дерева»

На ней представят изделия из байкальской древесины



5 декабря в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Дух дерева». Мастер по дереву Максим Горкунов и художник-оформитель Екатерина Ефимова представят изделия из байкальской древесины в республиканском центре народного творчества.



- Максим и Екатерина в 2020 году открыли мастерскую «Дух Дерева». Она находится в прибрежной зоне озера Байкал, в посёлке Усть-Баргузин. Там мастера творят свои эксклюзивные изделия из дерева с большой любовью и уважительным отношением к природе. Используют в работе преимущественно байкальскую сплавную древесину. Мастера применяют различные техники обработки древесины: обжиг, пирография, декорирование с использованием натуральных экологических составляющих. Дерево, обработанное вручную, имеет свой неповторимый шарм, мастера сохраняют его природный цвет, рисунок и узор, - сообщает пресс-служба центра.



Деревянные творения мастеров есть в коллекциях в Баргузинском заповеднике, селе Mаксимиxа и городе Улан-Удэ. Сегодня большая мечта молодых мастеров – построить небольшую мастерскую и открыть свой маркет. Отметим, что мастерская «Дух дерева» в этом году стала лауреатом в номинации «Художественная обработка дерева» республиканского конкурса «Уран дархан», который прошёл в рамках подготовки к празднованию столетия Бурятии.



Выставка продлится до 20 декабря этого года.



Возрастное ограничение 6+

