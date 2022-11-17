21 ноября стартует Большой Дальневосточный квест

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За путёвки в регионы Дальнего Востока могут побороться все жители России старше 14 лет



Большой Дальневосточный квест, главным призом которого стали восемь путёвок в регионы ДФО, стартует 21 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2022».



- Большой дальневосточный квест будет проходить в онлайн-формате и состоять из трёх этапов. До 3 декабря участникам нужно пройти регистрацию на сайте, ответить на вопросы онлайн-викторины, выполнить творческое задание по секретному коду, размещенному в социальных сетях, и принять участие в онлайн-игре, - рассказали организаторы.



Во второй этап, который пройдёт с 4 по 7 декабря, выйдут 24 человека. Им предстоит выполнить творческое задание и собрать за него наибольшее количество лайков. Третий этап – это объявление победителей, имена которых организаторы назовут уже 8 декабря.



Победители Большого дальневосточного квеста получат путёвки на двоих в один из восьми регионов Дальнего Востока: Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Бурятию, Якутию, Сахалинскую область и Хабаровский край. Путешествия включают посещение наиболее интересных туристических мест ДФО в сопровождении профессиональных гидов.



Принять участие в квесте сможет любой житель России старше 14 лет, не становившийся финалистом или победителем квеста в прошлые годы. Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию о правилах конкурса можно на официальном сайте Большого дальневосточного квеста, а также в социальных сетях «ВКонтакте».



Напомним, что «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» – традиционный комплекс мероприятий, который проходит в столице в сентябре-декабре 2022 года. Серию мероприятий открыла мобильная выставочная экспозиция, которая в течение месяца проходила в 10 крупнейших вузах Москвы и Московской области и рассказывала студентам о преимуществах учёбы, работы, жизни, путешествий на Дальнем Востоке.



Также состоялся торжественный запуск брендированного поезда «Дальневосточный экспресс», который на протяжении полугода будет курсировать по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В новых брендированных вагонах представлены 11 регионов ДФО. А с 4 по 6 ноября на ВДНХ в рамках фестиваля «День Народного Единства» прошла ярмарка регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



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