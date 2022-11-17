Южная Корея будет сотрудничать в проекте восстановления реки в Монголии

Сэлбэ-гол протекает через Улан-Батор и является одной из рек бассейна Селенги



Министр окружающей среды Южной Кореи Хан Чжон Э выразила готовность сотрудничать с Монголией в водном секторе, включая проекты по восстановлению реки Сэлбэ и снижению загрязнения воздуха. Об этом шла речь в ходе встречи министра окружающей среды Монголии Б. Бат-Эрдэнэ со своим южнокорейским коллегой, которая состоялась в Шарм-эль-Шейхе. Напомним, что министр окружающей среды Монголии участвует в 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27).



Для детального обсуждения двустороннего сотрудничества министерства окружающей среды Монголии и Южной Кореи проведут вторую консультативную встречу по вопросам политики в первом квартале следующего года. Напомним, что к 2030 году Монголия намерена взять 30% своих земель под особую охрану. В этом контексте успешно реализуются проекты между парками-побратимами: особой охраняемой зоны Сорагсан в Южной Корее и охраняемой зоны Хан Хэнтий в Монголии. Для того чтобы вывести сотрудничество на новый уровень, стороны договорились создать научно-исследовательский центр и наладить новые связи между другими парками и заповедниками двух стран.



Кроме того, на встрече министры обсудили возможности взаимодействия в области внедрения водосберегающего оборудования и технологий, направленных на снижение загрязнения воды и повышение эффективности водопользования, обновление и создание новых очистных сооружений для сточных вод в городских районах и туристических зонах, увеличение мощности лабораторий анализа воды и укрепление кадрового потенциала отрасли. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

