Несколько улиц в Улан-Удэ остались без холодной воды

Её отключили на восемь часов из-за ремонта



В четверг, 17 ноября, восемь улиц в Улан-Удэ – Батарейная (дома № 18, 14, 6, 1, 2, 3, 4 и 16а), Дарасунская (3, 3а, 1, 4, 5, 6, 14, 16, 20, 22, 14а, 14г, 10а, 17а), Армейская, (№ 5, 4, 3 и 2), Сотниковская (№ 14, 4, 6, 6А, 3), Понтонная ( № 10, 3, 5, 6, 2 и 4), Нерчинская ( № 16, 12, 9, 5, 18, 17, 20, 23), Гарнизонная (№ 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 10б, 9а, 9, 10 и 11) и 1 участок на улице Дивизионная (дома № 1, 6, 4, 7, 532, 8, 9, 545, 523, 17, 15, 14, 9/3, 19, 20, 27 и 28) останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Отключение с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети на станции Дивизионная. Холодного водоснабжения там не будет восемь часов – с 09:00 до 17:00.

